'У них четыре дня': Умеров передал россиянам украинский меморандум о прекращении огня и согласился на новую встречу

Министр обороны Украины Рустем Умеров передал россиянам меморандум о прекращении огня. Также он согласился на новую встречу, которая скорее всего состоится снова в Стамбуле (Турция).

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Об этом он написал в Facebook. Также министр отметил, что у российской стороны есть "четыре дня для ответа" на переданный документ.

"Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны", – подчеркнул министр.

Он добавил, что российская сторона имеет еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать для обработки их документ. И подчеркнул, что Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной.

"Встречи сторон должны давать результат. Именно поэтому каждая встреча должна быть должным образом подготовлена", – добавил Умеров.

Также министр напомнил, что российская сторона обещала передать "меморандум" сразу после обмена. И призвал российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной.

"Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна иметь результат", – отметил Умеров.

Он также отметил, что после встречи в Турции 16-го мая мир ожидал, что российская сторона сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня. Но, к сожалению, российская сторона пыталась затянуть этот процесс. Впрочем, давление сработало.

"После жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента Зеленского, которые доказали, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец сообщили, что дописали свой "меморандум". Впрочем, они затягивают передачу документа", – резюмировал ситуацию Умеров.

Ранее стало известно о том, что страна-агрессор хочет отдельную встречу с украинской стороной. В частности, для обмена так называемыми "меморандумами" об окончании войны.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержку Россией "меморандума" с мирными предложениями. Он отметил, что мир уже больше недели ждет конкретных предложений России, которые бы объяснили, что именно кремль хочет для прекращения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД России Сергей Лавров 28 мая заявил, что о новом раунде переговоров объявят в ближайшее время. По его словам, Москва продолжит настаивать на отмене неких "дискриминационных законов".

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