В стране-агрессоре России официально подтвердили, что готовят так называемый меморандум, в котором назовут свои "условия" для завершения войны против Украины. Этот "документ об урегулировании" Москва может представить Украине после завершения обмена военнопленными по формуле "1000 на 1000".

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Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 23 мая. Его слова процитировали российские пропагандистские издания.

По его словам, РФ "активно работает" над "проектом документа с изложением условий достижения устойчивой договоренности об урегулировании с Украиной".

"Россия будет готова представить Украине проект документа об урегулировании, как только завершится обмен военнопленными", – цитируют пропагандисты слова Лаврова.

Отметим, что речь идет о "меморандуме" России и Украины, в который могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. Этот "документ" обсуждали президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Путин во время разговора 20 мая. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Киев после того, как получит от Москвы соответствующие сигналы сможет сформировать и свое видение подобного документа.

В то же время он подчеркнул, что Украина не будет отдавать россиянам свои земли и не будет выводить войска из своей территории.

Как сообщал OBOZ.UA, Лавров также заявил, что Россия намерена "освободить" всю Украину от "хунты" действующего президента страны Владимира Зеленского. Поводом для этого российская тирания называет защиту русскоязычного населения нашего государства.

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