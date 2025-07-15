'За войну придется заплатить': постпред США при НАТО озвучил послание Трампа Путину

Объявленные 14 июля решения президента США Дональда Трампа должны стать четким сигналом для российского диктатора Владимира Путина. Пока что глава Белого дома дает лидеру Кремля шанс на мир, но если соглашения не будет – за войну придется заплатить.

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Об этом заявил Мэтью Уитакер, постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО. В комментарии Fox News он напомнил, что Трамп будет ожидать прекращения огня в течение 50 дней и ясно дал понять, что наступит после.

"Президент Трамп – миротворец. Но если ты хочешь войны – мы вооружим Украину, а Европа за это заплатит", – предупредил посол Путина.

Уитакер назвал инициативу американского главы "серьезным шагом к завершению войны". Он указал на то, что россияне за последние полтора года не получили реальных успехов на фронте.

"За последние 18 месяцев Россия захватила около 1% украинской территории. Это не успех. Ежедневно они теряют тысячи солдат. Слишком много мирных жителей в украинских городах получают ранения. Поэтому, как по мне, это следующий важный шаг к окончанию конфликта. Но если Владимир Путин решит продолжать войну на украинской земле, Соединенные Штаты будут продавать оружие Европе, чтобы Украина могла защищаться", – сказал дипломатический посланник США.

Также он прокомментировал поставки оружия для Сил обороны. Как подчеркнул постпред, прежде всего важно понять, что "времена, когда США без ограничений отправляли деньги налогоплательщиков на защиту Украины, подошли к концу".

"Президент Трамп принял очень разумное решение и заключил соглашение с НАТО, согласно которому Европа и Канада будут оплачивать вооружение, а США – будут производить его. Очевидно, что мы создаем лучшие системы вооружения в мире, и все хотят их получить. Мы будем отдавать приоритет поставке этих вооружений Украине", – заявил Уитакер.

Продажи систем Patriot не просто помогут Украине, но и усилят Соединенные Штаты экономически. "Очевидно, что президент Трамп является мастером заключения сделок. Я думаю, что он разглядел здесь возможность не только создать рабочие места в центральной части Америки, производя системы вооружения", – сказал дипломат.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 июля НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине американского оружия. Расходы на его покупку лягут на страны ЕС.

– Также Дональд Трамп объявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

– Американский президент в очередной раз сказал, что разочарован действиями Кремля. Мол, его телефонные переговоры с Путиным "прекрасные", но после них российская армия снова и снова бомбит украинские города. "Я всегда кладу трубку, говоря: "Ну это был приятный разговор". А потом ракеты запускают по Киеву или какому-то другому городу... После того, как это произойдет три или четыре раза, вы понимаете, что разговоры ничего не значат", – признал Трамп.

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