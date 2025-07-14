'Он обманул Буша и Обаму, но не меня': Трамп рассказал о своих разговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что считал свои переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "замечательными", но оказалось, что РФ не придерживается обещанного. После одного из таких "хороших разговоров" первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп указала мужу на российские обстрелы украинских городов.

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Американский президент сообщил об этом 14 июля в Овальном кабинете Белого дома, где встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Трансляцию вели онлайн американские телеканалы.

По словам Трампа, он много разговаривал с Путиным "о том, как сделать это дело", то есть закончить войну в Украине.

"И всегда кладу трубку, говоря: "Ну это был приятный разговор". А потом ракеты запускают по Киеву или какому-то другому городу. И я сказал: "Странно". А после того, как это произойдет три или четыре раза, вы говорите, что разговоры ничего не значат. Мои разговоры с ним всегда всегда очень приятные. Разве это не прекрасный разговор? А потом, той же ночью, взрываются ракеты", – понял республиканец.

"И я иду домой, звоню первой леди: "Я сегодня говорил с Владимиром, у нас был замечательный разговор". И она: "Да неужели? Э-э, еще один город обстреляли", – пересказал Трамп ответ своей жены.

Он сказал, что не хочет называть Путина убийцей, но он "крутой парень, это доказано годами".

"Он обманул многих людей. Он обманул Клинтона, Буша, Обаму, Байдена. Он не обманет меня. Но я имею в виду, что в определенный момент, знаете, разговоры не будут иметь значения. Это должны быть действия, это должны быть результаты", – заявил Трамп.

Президент США посочувствовал России. "Это потенциально такая замечательная страна, чтобы тратить столько людей и денег. И посмотрите, что произошло с ее экономикой!" – сказал глава Белого дома.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 июля НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине американского оружия. Расходы на его покупку лягут на страны ЕС.

– Также Дональд Трамп объявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

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