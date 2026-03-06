Украине удалось освободить семерых инкассаторов, которых похитили и удерживали в Будапеште: Сибига рассказал подробности

Украине удалось добиться освобождения семи граждан, которых удерживали в Будапеште. Все они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу.

Об этом 6 марта сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, украинские консулы оказали освобожденным гражданам необходимую помощь. Информацию министр обнародовал после доклада президенту Владимиру Зеленскому.

Сибига отметил:"Уже доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые удерживались в Будапеште. Сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу".

Министр поблагодарил все структуры, которые присоединились к работе по возвращению украинцев. По его словам, в процессе участвовали команда Министерства иностранных дел, Посольство Украины в Венгрии, а также правоохранительные органы, государственные учреждения и банки.

"Спасибо нашей команде в МИД и Посольстве Украины в Венгрии, а также правоохранительным органам, государственным учреждениям, государственным банкам и всем, кто помог достичь их освобождения", – сказал он.

Вечером, на КПП "Тиса" Венгрия передала Украине инкассаторов, которых задержали вблизи Будапешта. Видео опубликовал Андрей Сибига в X.

Ранее Сибига также заявлял, что политические заявления правительства Венгрии 6 марта свидетельствуют о том, что задержание украинцев могло быть частью политического давления. По словам министра, перечень требований венгерского премьер-министра Виктора Орбана к Украине, обнародованный тем же утром, был "особенно показательным". Глава украинского дипломатического ведомства предупредил, что Киев может применить санкции против Будапешта.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что"венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы. Впоследствии их депортировали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виктор Орбан пригрозил украинским властям силой возобновить работу нефтепровода "Дружба" в Украине, подчеркнув, что для этого он имеет"политические и финансовые инструменты". Глава правительства страны подчеркнул, что это"четкое сообщение" украинскому правительству.

