'Груз составлял около $40 млн': Венгрия заявила о 'новых доказательствах' по делу украинских инкассаторов

Венгерское правительство заявило о якобы новых доказательствах по делу захвата украинских инкассаторских автомобилей и изъятия наличных и золота 5 марта. По информации венгерских следователей, груз оценивается примерно в $40 млн и якобы перевозился под прикрытием бронированных авто.

Там утверждают, что купюры никогда не попадали в оборот. Подробности дела обнародовал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсетях.

По словам Ковача, следствие установило, что в бронированных автомобилях якобы перевозились только что напечатанные купюры евро и долларов, которые не попадали в оборот. Он утверждает, что эти средства связаны с несколькими банками, в частности с украинским Ощадбанком, а также с финансовыми учреждениями Польши и Гибралтара.

Среди доказательств представлено видео, на котором, по информации следствия, бывший генерал-майор украинской разведки фальсифицирует документы в туалете автозаправки, а его сообщники обсуждают платежи, связанные с коррупцией. Согласно данным венгерских следователей, изъятый груз составлял около 35 млн евро, 9 кг золота и эквивалент 40 млн долларов.

Представители Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии (NAV) заявили, что обратились за международным сотрудничеством и все следственные действия проводились законно и документально зафиксированы. В правительстве подчеркнули, что любые обвинения в незаконных действиях отвергаются.

Что предшествовало

5 марта, в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью работниками. Инкассаторы перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Общая стоимость груза оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и около 9 кг золота.

Налоговая и таможенная полиция Венгрии начала уголовное производство против украинских инкассаторов по подозрению в отмывании средств. После задержания всех сотрудников депортировали.

Власти Венгрии официально сообщили, что не планируют возвращать изъятые средства и золото. По заявлению венгерских чиновников, Украина сможет получить их только после возобновления транспортировки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Кроме того, премьер-министр страны Виктор Орбан подписал документ, который позволяет удерживать наличные и золотые слитки в течение не менее 60 дней.

По словам министра строительства и транспорта Венгрии Яноша Лазара, захват украинских активов был "не случайным" и стал ответом на якобы "блокирование" нефтепровода "Дружба".

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия вернула инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые незаконно задержала. В четверг, 12 марта, их передали представителям финучреждения и дипломатам. При этом ряд оборудования в автомобилях был поврежден и денег и золота в них не было.

