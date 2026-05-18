Венгрия отменила санкции против инкассаторов Ощадбанка: как объяснили у Мадьяра

Правительство Венгрии полностью отменило все ограничения в отношении семи сотрудников украинского Ощадбанка, задержанных в марте при перевозке наличности и золота из Австрии. Их перестали считать угрозой нацбезопасности стране, а значит аннулировали решение о депортации и трехлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Об этом сообщили в Ощадбанке. Отмечается, что венгерские власти немедленно удалят соответствующие записи из государственных реестров.

Причина решения

Основанием стало официальное сообщение венгерского органа по вопросам конституционной защиты об отзыве предварительных выводов о якобы угрозе национальной безопасности со стороны украинских граждан. Показательно, что венгерская сторона не стала ждать завершения судебного разбирательства и отменила ограничения самостоятельно.

"Полная отмена незаконных решений в отношении наших сотрудников является подтверждением правоты Ощадбанка. Эта победа демонстрирует, что системная правовая позиция, дипломатическая поддержка и последовательность в защите национальных интересов дают результат даже в самых сложных международных ситуациях", – заявил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

Что предшествовало

5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из австрийского Raiffeisen Bank International в Украину. Владимир Зеленский тогда назвал это неприкрытым грабежом.

Но уже на следующий день инкассаторов отпустили, а 12 марта передали и автомобили. Впрочем, наличные и золото Венгрия вернули только через 2 месяца спустя.

Налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Тогда же им запретили въезд в Шенген.

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы его политсилы на парламентских выборах заявил о намерении инициировать проверку материалов следствия, на основании которых правительство его предшественника Виктора Орбана конфисковало средства Ощадбанка. "Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости", – заявил он.

Также OBOZ.UA сообщал, что после победы Мадьяра Венгрия разблокировала кредит на 90 млрд евро, который Евросоюз одобрил для Украины. Это позволило запустить бюрократический процесс перед начислением финансовой помощи. Перед этим Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", который был поврежден в результате попадания беспилотника из РФ.

