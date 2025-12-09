'Я всегда готов': Зеленский отреагировал на заявление Трампа о необходимости проведения выборов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря заявил о том, что он готов к выборам. Так он ответил на упреки из США, что власти Украины "используют войну, чтобы не проводить выборы".

Украинский лидер заявил о готовности к выборам в комментарии итальянской газете La Repubblica. Он ответил на вопрос издания, выходя из отеля, чтобы поехать в Палаццо Киджи на встречу с итальянским премьером Джорджией Мелони.

"Я всегда готов к выборам", – цитирует La Repubblica слова Владимира Зеленского.

Ранее он уже объяснял, что, прежде чем организовывать проведение выборов, Украина нуждается в обеспечении безопасности избирательного процесса. Глава государства отмечал, что Украина могла бы провести выборы президента – но при условии прекращения огня на фронте.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп сегодня в очередной раз заявил, что в Украине необходимо провести новые выборы, ведь страна уже длительное время якобы не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без возобновления выборов.

"У них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", – заявил американский президент. Более того, по его мнению, власти Украины "используют войну, чтобы не проводить выборов".

В свою очередь спикер Еврокомиссии Анитта Гиппер во время сегодняшнего брифинга прокомментировала указанное заявление президента США о необходимости проведения выборов в Украине. Она заверила, что Владимир Зеленский остается легитимным президентом Украины, и напомнила, что сегодня Россия ведет агрессивную войну против Украины, и "любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать".

Как сообщал OBOZ.UA, "сильный лидер" Дональд Трамп резко раскритиковал политическое руководство стран ЕС, назвав Европу "приходящей в упадок" группой стран, которую возглавляют "слабые" люди. Он также обвинил союзников в неспособности контролировать миграцию и прекратить войну между Россией и Украиной.

