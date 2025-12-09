'Не знают, что делать': Трамп назвал лидеров Европы 'слабыми' и вспомнил войну в Украине

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политическое руководство стран ЕС, назвав Европу "приходящей в упадок" группой стран, которую возглавляют "слабые" люди. Он также обвинил союзников в неспособности контролировать миграцию и прекратить войну между Россией и Украиной.

Об этом он заявил в интервью Politico. Риторика главы Белого дома стала самой жесткой из всех его высказываний в отношении западных демократий на сегодня.

Что сказал Трамп

Издание отмечает, что высказывания американского президента могут привести к решительному разрыву отношений со стратегическими союзниками, такими как Франция и Германия. Напряжение в отношениях между Вашингтоном, Берлином и Парижем постепенно растет.

"Я считаю, что они слабые. Но я также считаю, что они хотят быть политически корректными", – сказал Трамп о европейских политических лидерах, добавив, что они "не знают, что делать".

Заявление главы Белого дома прозвучало в "неопределенный момент переговоров" по прекращению войны в Украине. Трамп не успокоил европейцев относительно поддержки Киева, заявив, что Москва находится в более сильной позиции, чем Киев.

Американский президент также сообщил, что предложил новый проект мирного плана, который понравился некоторым украинским чиновникам, но с которым президент Украины Владимир Зеленский еще не ознакомился.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Россия сейчас находится в более сильной переговорной позиции, чем Украина. Вместе с тем, отметил он, у Европы тоже есть значительные проблемы, которые ей сложно урегулировать.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома считает, что в Украине следует провести новые президентские выборы из-за длительного отсутствия голосования. По его мнению, все заявления Киева о демократии выглядят непоследовательно без обновления избирательного процесса.

