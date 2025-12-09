'Зеленский является легитимным президентом': в Еврокомиссии ответили Трампу по выборам в Украине

Спикер Еврокомиссии Анитта Хиппер во время сегодняшнего брифинга прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. Она подчеркнула, что Владимир Зеленский остается легитимным президентом Украины.

Об этом она заявила во время своего брифинга. Чиновница также напомнила, что именно Россия ведет агрессивную войну против Украины.

"Мы уже обращали внимание на этот вопрос, потому что сейчас исключительные времена. По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать", – сказала она.

Хиппер добавила, что Евросоюз считает Зеленского легитимным президентом, и отметила, что президентские выборы в Украине должны состояться, когда позволят обстоятельства.

Что предшествовало

Напомним, ранее американский президент заявил, что в Украине следует провести новые президентские выборы из-за длительного отсутствия голосования. По его мнению, все заявления Киева о демократии выглядят непоследовательно без обновления избирательного процесса.

Кроме того, Дональд Трамп резко раскритиковал политическое руководство стран ЕС, назвав Европу "приходящей в упадок" группой стран, которую возглавляют "слабые" люди. Он также обвинил союзников в неспособности контролировать миграцию и прекратить войну между Россией и Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома говорил, что Россия сейчас находится в более сильной переговорной позиции, чем Украина. Вместе с тем, отметил он, у Европы тоже есть значительные проблемы, которые ей сложно урегулировать.

