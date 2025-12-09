'Это уже не демократия': Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы

В Украине следует провести новые выборы из-за длительного отсутствия голосования. В то же время заявления Киева о демократии выглядят непоследовательно без обновления избирательного процесса.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с изданием Politico. Издание отмечает, что, похоже, Владимира Зеленского политически ослабил коррупционный скандал в Украине.

Президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в Украине необходимо провести новые выборы, ведь страна уже длительное время не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без возобновления выборов.

"У них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", – заявил президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп набросился на Европу с резкой критикой. Он заявил, что она якобы движется "в плохом направлении" и ей нужно быть очень осторожной. Кроме того, республиканец поделился статьей под названием "Импотентные европейцы могут только злиться, поскольку Трамп справедливо исключает их из соглашения по Украине".

Также стало известно, что американский лидер может отказаться от своих мирных инициатив, направленных на завершение войны в Украине. Он может отойти от этого процесса, если увидит, что соглашение между Киевом и Москвой невозможно.

