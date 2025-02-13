'Я верю Путину': Трамп хочет вернуть Россию в G7, а Украине обещает 'место за столом' любых мирных переговоров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен прилагать усилия для возвращения страны-агрессора в "Большую семерку". Он заявил, что исключение РФ из G8 "было ошибкой", которую он стремится исправить.

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Об этом американский лидер заявил 13 февраля, после встречи с премьером Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне. Президент США также сказал, что лично он "доверяет" российскому диктатору Владимиру Путину, которого "хорошо знает".

Как известно, до 2014 года существовал "клуб промышленно развитых демократий" G8. Но из-за оккупации украинского Крыма из клуба исключили Россию, после чего организация стала называться G7.

"Я хочу вернуть Россию. Я считаю, что было ошибкой выбрасывать ее (из клуба). Дело не в том, нравится ли вам Россия или нет. Это была G8. Я еще тогда говорил, что ребята, все, о чем вы говорите, это Россия, и они должны сидеть за столом", – сказал Трамп.

Он добавил, что уверен: "Путин хотел бы вернуться" в клуб.

На вопрос о предстоящих переговорах поповоду войны в Украине, Трамп заверил, что Украина также "будет за столом переговоров".

"Украина является частью этого. У нас будет Украина, будет Россия, и еще будут задействованы другие люди. Много людей... Это глупая война, и она должна закончиться. Мы на этот счет хорошо поговорили с президентом Путиным, я хорошо поговорил с президентом Зеленским", – отметил американский лидер.

Он объяснил – первому он позвонил Путину, чтобы убедиться в "стремлении России заключить соглашение". По словам Трампа, он уже знал о желании Украины об окончании войны и должен был определиться с желаниями российского диктатора.

"Я верю, что Путин хочет мира. Я считаю, что президент Путин – да, я его очень хорошо знаю – хочет мира. Он бы сказал мне, если бы не хотел. Думаю, он хотел бы увидеть мир… Я доверяю ему", – подчеркнул Трамп.

Также американский президент заявил, что хочет организовать трехсторонние переговоры с Китаем и Россией по "сокращению расходов на оборону" и денуклеаризации стран. Он предположил, что может начать с отдельных дискуссий с китайским и российским диктаторами, а затем провести официальную трехстороннюю встречу.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Путиным. В частности, они говорили об Украине. Американский президент заявил об их договоренности работать вместе – "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начало переговоров "немедленно".

После звонка Путину Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они обсудили дипломатические, военные, экономические вопросы. Трамп проинформировал украинского президента о том, что ему сказал Путин.

А уже после этого, во время пресс-конференции в Белом доме, Трамп заявил, что Украина "вряд ли вернет" все захваченные Россией территории, однако предположил, что страна может получить обратно некоторые из них. В то же время возвращение к границам 2014 года он назвал "невероятным".

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