"Я слежу за этим": Трамп прокомментировал стягивание Россией войск на Сумщине. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень внимательно" наблюдает за ситуацией на Сумском направлении. РФ стянула туда около 50 тысяч своих военных.

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Такое заявление американский лидер озвучил во вторник, 1 июля, во время общения с прессой. Один из журналистов напомнил, что Россия "имеет около 50 тыс. военных, размещенных под Сумами в Украине".

Он спросил о действиях Трампа в случае нового российского наступления.

"Посмотрим, что будет. Я наблюдаю за этим очень внимательно", – ответил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Трамп подтвердил, что недавно провел разговор с российским диктатором Путиным. По словам Трампа, тот был "очень приветливым" и предложил "помощь" с Ираном. В то же время лидер США сказал, что помощь с Ираном ему не нужна и призвал главу Кремля "помочь ему с Россией".

27 июня Путин заявил, что с удовольствием готовится к возможной встрече с Трампом, и похвастался улучшением отношений России и США. В Кремле 29 июня сказали, что эта встреча может состояться "в любой момент".

В Генштабе тогда же заявили, что Силы обороны Украины продолжают успешно вести оборонительные и контрнаступательные действия, сдерживая и оттесняя врага, который пытается продвинуться в приграничье Сумщины. В частности, ВСУ освободили Андреевку и продвинулись в районе Алексеевки.

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