"Был очень приветливым": Трамп рассказал о своем разговоре с Путиным и раскрыл, что ему предлагал глава Кремля. Видео

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что недавно провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, и тот предложил ему свою "помощь" для урегулирования ситуации с Ираном. По словам Трампа, президент РФ был "очень приветливым".

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Об этом он рассказал на полях саммита НАТО в Гааге (Нидерланды) в среду, 25 июня. В то же время глава Штатов уточнил, что помощь Путина с Ираном ему не нужна.

Вместо этого он призвал Путина "помочь ему с Россией".

"Я много разговаривал с Путиным, и он на самом деле был очень приветливым. Он предложил помощь, как вы знаете, по Ирану. Я сказал, что мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с Россией. Я сказал: "Ладно, сделайте мне одолжение, помогите по России, а не по Ирану. Но он был очень милым. Мы об этом еще поговорим", – сказал Трамп.

Президент США также подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО сегодня.

"Мы обсудим очевидное. Обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский – он хороший парень. Я имею в виду, я встречусь с ним сегодня. Не знаю. Предполагаю, мы будем обсуждать Украину. Да. Похоже на то", – заявил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Путин намекнул, что при президентстве Трампа он захватил бы украинские территории без войны. Он напомнил, что Трамп неоднократно повторял и повторяет, что это "не его война", и если бы он был переизбран в 2020 году, "войны вообще бы не было".

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