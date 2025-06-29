В России заявили, что Путин и Трамп могут встретиться в любой момент

В Кремле снова высказались о возможной встрече российского диктатора Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Там заявили, что Кремль "поддерживает активные контакты" с Белом домом, и что встреча может состоятся " в любой момент".

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По словам помощника Путина Юрия Ушакова, вопрос о встрече Путина и Трампа "на повестке дня имеется". Его слова в воскресенье, 29 июня, процитировали российские пропагандистские издания.

Представитель диктатора утверждает, что Путин и Трамп могут встретиться "в любой момент, это от лидеров зависит", однако место и конкретное время проведения встречи пока не обсуждались.

"Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел. Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда – пока сказать трудно, конечно", – сказал он.

По его словам, это может быть в любой момент. "Понимаете, это во многом зависит от лидеров", – заявил представитель Кремля.

Ушаков описал переговоры с американскими представителями как "дружеское партнерское общение", сравнив их с контактами Москвы с предыдущей администрацией Джо Байдена.

"Это уже в какой-то степени дает надежду на то, что будут и реальные сдвиги", – считает помощник Путина.

Отметим, что еще в начале июня Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа может не состоятся в 2025 году. По его словам, Москве нужны результаты, которые можно обсуждать на уровне лидеров стран. На данном этапе разговоры Трампа с Путиным по телефону уже "дают определенные результаты".

Накануне Путин заявил, что "с удовольствием" готовится к возможной встрече с Трампом. По его словам отношения между РФ и Соединенными Штатами якобы начинают выравниваться. Российский диктатор также в очередной раз польстил Трампу, назвав американского лидера мужественным человеком.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин заявил, что Москва хочет завершения "СВО" с нужным ей результатом и на это направлены оборонные расходы страны-агрессора. Он также объявил, что РФ якобы готова к новому раунду переговоров с Украиной, осталось только согласовать место и время.

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