'Трамп – мужественный человек': Путин похвастался выравниванием отношений между Россией и США

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что с удовольствием готовится к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом. По его словам отношения между РФ и Соединенными Штатами якобы начинают выравниваться.

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Путин также в очередной раз польстил Трампу, назвав американского лидера мужественным человеком. Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания высшего Евразийского экономического совета в Минске (РБ), его слова цитируют росСМИ.

По словам главы Кремля, уже сделаны важные шаги для нормализации и улучшения отношений РФ с США.

"Отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны. Налажены рабочие контакты между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами",– заявил Путин

Также он заверил, что Россия с радостью будет готовить его встречу с Трампом.

"У нас очень хорошие перспективы в сфере экономического взаимодействия. И мы знаем, что американский бизнес проявляет желание и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок. Мы будем это только приветствовать. Все это можно подготовить. В целом наша встреча вполне возможна и мы с удовольствием будем ее готовить", – заявил российский диктатор.

Путин также рассыпался в комплиментах Трампу, восхитившись его мужеством и настойчивостью на "сложном пути" возвращения к власти.

Кроме того, по словам российского диктатора, он считает, что президент США искренне стремится к решению российско-украинской войны.

"Он прошел очень тяжелый, сложный и опасный путь возвращения к власти – вплоть до того, что пережил не одно покушение на его жизнь. Он мужественный человек, это понятно. И я считаю, что президент Трамп искренне стремится урегулировать конфликт в Украине", – заявил Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Путин намекнул, что при президентстве Трампа он захватил бы украинские территории без войны. Он напомнил, что Трамп неоднократно повторял и повторяет, что это "не его война", и если бы он был переизбран в 2020 году, "войны вообще бы не было".

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