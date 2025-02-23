Зеленский заявил, что не признает долг перед США: раскрыты детали соглашения о полезных ископаемых

Переговоры о добыче редкоземельных металлов начались с "Плана победы", и Украина настаивала на гарантиях безопасности, включая усиление армии и ПВО (Противовоздушная оборона). Соглашение предусматривало, что из 500 миллиардов долларов, которые Украина получает от добычи, часть средств шла бы в фонд, который на 100% принадлежит США, но Украина не согласилась признавать эти средства как долг, ведь гранты – это не ссуды.

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Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина. Год 2025". С самого начала стало ясно, что Украина должна извлечь не только экономические выгоды от добычи, но и гарантии безопасности от партнеров. "Это началось с нашего "Плана победы", – подчеркнул он.

Зеленский акцентировал внимание на том, что главным условием для Украины является обеспечение гарантий безопасности, включающих укрепление Вооруженных Сил Украины (ВСУ), повышение обороноспособности, а также поставки необходимых средств защиты, таких как противовоздушная оборона и ракеты. Соглашение по добыче, по мнению Зеленского, должно содержать не только экономические аспекты, но и стратегические гарантии, которые будут способствовать приостановлению агрессии врага и обеспечению справедливости для Украины.

Первое соглашение: отказ от 50 на 50

Зеленский поделился информацией о первом соглашении, которое Украина получила, и которое было отклонено. Он объяснил, что это соглашение предусматривало распределение на уровне 50 на 50, что, по его словам, было недопустимо. "Давайте делить все 50 на 50 – это не подходит для Украины", – подчеркнул Зеленский. Он также отметил, что отказался подписать такое соглашение, потому что оно не учитывало будущие вызовы, с которыми страна может столкнуться после завершения войны.

Второй формат сделки: 500 миллиардов и вопрос долга

По словам Зеленского, второй формат сделки стал гораздо яснее и уже включал значительные финансовые суммы – 500 миллиардов долларов. Важно, что эти средства были связаны с возможным признанием долга со стороны Украины. Зеленский объяснил, что от США поступило сообщение, что Украина должна будет признать долг из-за создания специального фонда для добычи полезных ископаемых, в который уходят деньги от добычи минералов.

Эти деньги должны принадлежать США, что подняло вопрос о возможности рассматривать их как инвестиции или долг. "Если эти деньги уходят в фонд и ничего не происходит за границей, это мы отдаем долг", – отметил Зеленский. Важным моментом в переговорах стал вопрос определения грантов и долгов.

Президент подчеркнул, что Украина не должна признавать гранты как долги. "Грант - это не долг, и мы не должны его возвращать", - сказал Зеленский, отмечая важность четкого разграничения между помощью и займом. Эта позиция была утверждена в договоренностях с президентом США Джо Байденом и Конгрессом США, где было четко зафиксировано, что гранты не могут рассматриваться как долги.

Соглашение, которое еще нуждается в уточнениях

Зеленский также отметил, что с условиями нового соглашения все еще остается неопределенность. Важным аспектом является то, что на каждый доллар помощи от США Украина должна будет вернуть два доллара. Это фактически означает, что предоставленные средства могут рассматриваться как кредит, вызывающий беспокойство по поводу справедливости таких условий. " Это под 100% кредит ", - пояснил он, заметив, что такое условие новое и существенно отличается от предварительных договоренностей.

Подытоживая, Зеленский отметил, что вопрос не столько в цифрах, сколько в том, чтобы четко определить, что Украина не должна возвращать долги по грантам. Как отметил Зеленский, Украина готова к диалогу и новым переговорам, но только при условии, что будут учтены стратегические интересы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина ведет переговоры с США по разработке и переработке критически важных ископаемых, в том числе титана, лития, урана и редкоземельных металлов. На временно оккупированных территориях находятся ресурсы на сумму около 350 миллиардов долларов, которые могут использоваться агрессором.

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