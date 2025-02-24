Украина и США перешли к финальной стадии переговоров о полезных ископаемых, – Стефанишина

Украина и США перешли к финальной фазе переговоров по соглашению о полезных ископаемых. При этом сами переговоры украинская сторона характеризирует как "конструктивные".

Видео дня

Об этом сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина. Она отметила: почти все ключевые детали в документе уже согласованы.

"Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Переговоры были очень конструктивными, почти все ключевые детали финализированы. Мы стремимся завершить это как можно скорее, чтобы приступить к подписанию", – говорится в сообщении.

При этом Стефанишина выразила надежду, что лидеры США и Украины смогут подписать и одобрить документ "в Вашингтоне как можно скорее". Таким образом, подчеркнула она, будут продемонстрированы "наши обязательства на десятилетия вперед".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что первый вариант соглашения предусматривал распределение недр на уровне 50 на 50, что, по его словам, было недопустимо. Второй же формат сделки, отметил он, стал гораздо яснее и уже включал значительные финансовые суммы – 500 млрд долларов.

В то же время, отметил президент, с условиями нового соглашения все еще остается неопределенность. В частности, важным аспектом является то, что на каждый доллар помощи от США Украина должна будет вернуть два, что фактически означает, что предоставленные средства могут рассматриваться как кредит. А это, отмечается, вызывает озабоченность справедливостью таких условий.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина ведет переговоры с США по разработке и переработке критически важных ископаемых, в том числе титана, лития, урана и редкоземельных металлов. На временно оккупированных территориях находятся ресурсы на сумму около 350 млрд долларов, которые могут использоваться агрессором.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!