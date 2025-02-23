Украина и США продолжают переговоры по ископаемым: Свириденко объяснила, что планируют делать с редкоземельными металлами

Украина ведет переговоры с США по разработке и переработке критически важных ископаемых, включая титан, литий, уран и редкоземельные металлы, привлекая инвестиции в эту отрасль. На временно оккупированных территориях находятся ресурсы на сумму около 350 миллиардов долларов, которые могут использоваться агрессором. Украина планирует обновить геологическую информацию о них.

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Об этом рассказала министерша экономики Юлия Свириденко на форуме "Украина. Год 2025". Она отметила стратегическое значение этих ресурсов и подчеркнула необходимость не только их экспорта, но и развития перерабатывающей промышленности в Украине.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что сегодня состоится очередной раунд переговоров с американскими партнерами, где, в частности, будет обсуждаться и эта важная отрасль. Свириденко отметила, что у Украины есть значительные запасы критически важных минералов, в частности титана, лития, урана и редкоземельных металлов.

Эти ресурсы играют ключевую роль во многих высокотехнологичных отраслях, таких как авиация, оборонная промышленность, производство аккумуляторов и медицинское оборудование. "Наша задача – не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений", – подчеркнула Свириденко.

По ее словам, перед Украиной стоит масштабная задача – обновить геологическую информацию, подтвердить разведанные запасы и создать условия для привлечения инвесторов в перерабатывающую промышленность. Это позволит стране получать большую добавленную стоимость, а не только продавать сырье.

Важным фактором в дискуссии с США является то, что значительная часть стратегических полезных ископаемых Украины находится на временно оккупированных территориях. Как отметила Свириденко, общая стоимость этих ресурсов оценивается примерно в 350 миллиардов долларов.

Поэтому Украина стремится не только защитить свои природные богатства, но использовать их в собственных интересах, избегая ситуации, когда эти минералы попадают в руки агрессора и могут быть использованы против нашей страны. "Тот же титан используется в авиационной, оборонной и медицинской отраслях. Это ресурс, который может помочь Украине укрепить свою экономику, так и, в худшем случае, быть применен против нас", – подчеркнула Свириденко.

Украина уже сделала первые шаги по развитию собственной перерабатывающей индустрии. Министерство экономики активно работает над привлечением инвесторов, готовых вкладывать средства в строительство производственных мощностей на территории Украины. Ведь только переработка внутри страны позволит обеспечить максимальную экономическую выгоду и создать новые рабочие места.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Дональд Трамп заявил, что лично после разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным появилась надежда на прекращение войны и Украине. Также американский лидер надеется на заключение соглашения о полезных ископаемых – и таким образом вернуть деньги, которые США вроде бы потратили на помощь Украине.

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