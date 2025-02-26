Завершающий этап переговоров о редкоземельных металлах: Шмыгаль рассказал, при каких условиях Украина готова подписать соглашение

Украина и США находятся на завершающем этапе согласования соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Стороны уже согласовали окончательный вариант соглашения о создании совместного инвестиционного фонда для восстановления страны. Документ предусматривает равное управление фондом с обеих сторон, а также совместное финансирование.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона в среду, 26 февраля. Однако подписание соглашения состоится только после достижения договоренностей по гарантиям безопасности между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Представители правительства Украины подпишут предварительное соглашение о полезных ископаемых только после того, как лидеры двух государств согласуют механизмы гарантий безопасности. По словам Шмыгаля, в присутствии Зеленского и Трампа украинская сторона поставит свою подпись под договором, который станет первым шагом к созданию совместного украинско-американского инвестиционного фонда.

Задача этого фонда – способствовать восстановлению Украины, привлечению инвестиций и развитию добывающей промышленности. Он будет функционировать на основе равноправного управления США и Украины. Кабинет министров Украины рассматривает текст соглашения, которое уже получило предварительное название: "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

Шмыгаль отметил, что Украина не рассматривает возможность подписания экономических соглашений без предварительного обеспечения гарантий безопасности. За последние две недели правительства обеих стран активно трудились над доработкой окончательного текста договора. Основные положения сделки:

Украина и США будут совместно управлять инвестиционным фондом и отвечать за его финансирование;

фонд будет способствовать привлечению иностранных инвесторов в сферу добычи полезных ископаемых в Украине;

договор вступит в юридическую силу после принятия соответствующих гарантий безопасности;

окончательное подписание соглашения возможно только после согласования всех деталей на самом высоком политическом уровне.

Вопрос гарантий безопасности остается ключевым в переговорах между Украиной и США. Премьер-министр подчеркнул, что ни президент Зеленский, ни правительство Украины не будут подписывать соглашение о недрах отдельно от гарантий безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине составляет 14,8 трлн долларов. При этом запасы Донецкой области оцениваются в 3,8 трлн долларов, а Одесской и Черновицкой – менее чем в 10 млрд долларов. В то же время к значительной части своих ископаемых у Украины сейчас нет доступа.

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