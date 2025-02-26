Украина не должна США ни 500 млрд долларов, ни любую другую сумму, – Зеленский о сделке по ископаемым

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласовано рамочное соглашение о природных ископаемых. При этом документ не содержит положений о долге Украины – ни в 500 млрд долларов, ни о каком-либо другом.

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Об это глава государства сообщил во время общения со СМИ. При этом он подчеркнул: согласованный документ не требует ратификации парламентом.

"Главное для меня было, что мы не являемся должниками. Несмотря, что и где звучит в медиа, в сделке нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам", – сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул: новый вариант соглашения "очень неплохо оценивают" члены украинского правительства. А потому, сделка имеет шансы стать успешной.

"Рекомендуют, что он может работать. Конечный вариант полностью я еще не видел. ... Главные вопросы, которые затрагивал именно я – они там изучат очень неплохо", – отметил президент.

Украина и США будут партнерами

Важным аспектом соглашения, подчеркнул Зеленский, является то, что Украина и США будут работать в его рамках в качестве партнеров. Т.е., будущий фонд будет "украино-американским".

"Все-таки это наши ресурсы, мы готовы говорить о партнерстве. Важно, что там "партнеры", и фонд этот "украино-американский", а не "американский", – отметил он.

Впрочем, признал президент, о конкретных суммах говорить сейчас рано – ведь в фонд будут поступать "деньги именно от новых, а не от прошлых вещей".

"Сегодня вы не можете туда ничего возмещать, потому что нет соответствующего договора. Он будет сложнее и серьезнее – потому что он о фонде. И там уже будут партнерские отношения, деньги, и он уже будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины", – объяснил Зеленский.

Вместе с тем, отметил он,будущий договор не будет содержать нормы о том, что за каждый доллар от США Украина должна будет отдавать 2. "Я считаю, что это был несодержательный пункт", – подчеркнул президент.

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