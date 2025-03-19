'Я не готов сказать': Зеленский ответил на вопрос о миротворцах Запада в Украине. Видео

Прекращение огня в Украине является первой фазой перемирия перед окончательным соглашением о мире. Введение западных миротворцев в Украину, если оно состоится, является составной частью гарантий безопасности нашей страны. Именно они будут предметом обсуждений перед заключением соглашения о мире. Поэтому сейчас ответить на вопрос о европейских миротворцах президент Украины не может.

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Так, украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал вопрос OBOZ.UA относительно возможной отправки военного контингента других стран в Украину. Гарант Конституции добавил, что европейские партнеры нашей страны прорабатывают этот вопрос, поскольку они так или иначе будут вовлечены в переговоры.

"Прекращение огня – это первый шаг, чтобы подготовить соглашение (о мире). А когда соглашение будет готово, его частью точно будут гарантии безопасности. И будут там контингенты или не будут, в каком составе – сейчас я еще не готов сказать", – отметил он.

По его словам, введение такого контингента может потребоваться и до переговоров, именно на стадии прекращения огня, в качестве контроля за перемирием. Однако, как подчеркнул президент, это зависит от желания наших партнеров.

"Контроль – смотрите: это желание сторон. Если мы хотим завершить войну, прекращение огня будет работать", – уточнил он.

Среди других составляющих по сдерживанию агрессора президент назвал военную помощь от партнеров.

"Я думаю, что увеличение пособия должно быть. И мы видим, что от европейских коллег оно происходит. У нас есть – она не бесплатная помощь, как это было в первые годы (широкомасштабного вторжения), но она есть. Сейчас все страны максимально делают две вещи. Первое – увеличивают поддержку. Второе – увеличивают процент этой поддержки в нашем, отечественном производстве", – рассказал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже продолжаются активные обсуждения по внедрению новой системы гарантий безопасности. Речь идет именно о привлечении войск других государств Европы. Есть и "четкое понимание" относительно перечня стран, готовых разместить свои войска в рамках этой инициативы.

Если в Украине после завершения горячей фазы войны произойдет развертывание миротворцев ЕС, то европейских военных будут размещать небольшими группами, и только в нескольких определенных точках. Такие точки автор инициативы, президент Франции Эммануэль Макрон, назвал "ключевыми".

Именно Франция вместе с Великобританией станут самыми весомыми поставщиками европейского миротворческого контингента.

А вот Италия не поддерживает предложение о направлении европейских войск в Украину. Власти Италии считают, что отправка в Украину европейских миротворцев "является рискованным и неэффективным вариантом". К тому же итальянский премьер считает украинские Вооруженные Силы самой эффективной армией Европы.

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