Итальянские войска не будут участвовать в миротворческой операции в Украине, – Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что итальянские войска не будут привлекать к возможной миротворческой миссии в Украине. В то же время, она подтвердила, что Италия продолжит сотрудничать с ЕС, США и союзниками для обеспечения устойчивого мира и безопасности Украины.

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Как пишет ANSA, такое заявление Мелони сделала во время онлайн-встречи по Украине, организованной премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсуждения касались обязательств по надежным и эффективным гарантиям безопасности для обеспечения суверенитета и безопасности Украины.

"Никакого национального участия в потенциальных военных силах на земле не запланировано", — сказала Мелони.

Встреча состоялась в рамках инициативы "коалиции желающих", направленной на создание условий для будущего перемирия. В разговоре приняли участие представители 26 стран, а также руководство НАТО и ЕС. Среди участников были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, новый премьер-министр Канады Марк Карни и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает даже озвучку планов Запада отправить в Украину миротворцев "откровенно провокационным шагом". Реализация таких планов для Кремля "совершенно неприемлема" и будет означать "привлечение этих стран к прямому вооруженному конфликту с Российской Федерацией", на что РФ пригрозила "реагировать всеми имеющимися средствами".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в вопросе отправления миротворческого контингента в Украину можно обойтись без согласия России. Он подчеркнул, что Украина – суверенное государство, и мнение страны-агрессора РФ здесь не важно.

По словам Макрона, если в Украине после завершения горячей фазы войны состоится развертывание миротворцев ЕС, то европейских военных будут размещать небольшими группами только в нескольких определенных точках. Это первый из четырех основных элементов гарантий безопасности для нашей страны.

В свою очередь премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Запад начал "операционную фазу" обсуждений потенциальной миротворческой миссии в Украине. Уже через пять дней на новой встрече союзников стороны будут говорить о конкретных шагах.

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