'Я бы точно был в Украине': Зеленский сказал, пошел ли бы воевать, если бы не был президентом

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил, как защищал бы государство в войне против России, если бы не был президентом. Он заверил, что точно никуда бы не уехал.

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Об этом глава государства рассказал накануне в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам. Президент подтвердил, что работал бы ради победы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я бы точно был в Украине и точно боролся бы", – ответил президент.

На уточнение, пошел ли бы на фронт, лидер государства подтвердил: "Я думаю, да".

Напомним: в том же интервью Зеленский высказал мнение, что украинский сценарий окончания войны должен быть отличным от других войн, известных мировой истории. Государству-агрессору России нельзя дать шанс совершить подобную трагедию в других странах.

"Я считаю, что если у нас будет сценарий из тех примеров, которые вы сказали (финский и корейский. - Ред.), с современной Россией, с ее усилиями, с их амбициями, то после нас будет следующая страна. Я считаю, такой шанс нельзя давать России", – объяснил лидер государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Рік" президент рассказал, что, несмотря на возможность уехать из страны, пожилые родители Зеленского ожидают победы Украины у себя в родном Кривом Роге. "Переживает за меня только мама, она до сих пор каждый раз задает мне вопрос: "Поел ли я?", – с улыбкой рассказывает политик;

– также президент выразил убеждение, что если бы именно генсек НАТО Йенс Столтенберг единолично решал, кому быть в составе Альянса, а кому – нет, украинское государство уже присоединилось бы к Блоку. "Это не очень честно, что всегда считались не с гражданами Украины, а с тем, что подумают в Москве. Я считаю, что это несправедливо и нечестно", – подчеркнул лидер украинской нации.

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