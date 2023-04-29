'Такой шанс России давать нельзя': Зеленский объяснил, почему финский и корейский сценарии завершения войны неприемлемы для Украины

Украинский сценарий окончания войны должен быть отличным от других войн, известных мировой истории. Государству-агрессору России нельзя дать шанс совершить подобную трагедию в других странах.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обширного интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам. Видео общения с иностранной прессой опубликовано в Telegram главы государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Так, финский журналист привел в пример завершение войн в свое время в Финляндии и Корее, после чего спросил, как должен выглядеть украинский сценарий.

"По-другому. Другая история", – ответил президент.

"Я считаю, что если у нас будет сценарий из примеров, которые вы сказали (финский и корейский. - ред.) с современной Россией, с ее стараниями, с их амбициями, то после нас будет следующая страна. Я считаю, такой шанс нельзя давать России", – объяснил лидер государства.

"Тогда Финляндии было также больно терять большое количество людей, не только территории, это была абсолютно кровавая война, где Финляндия себя героически показала, и много всего я читал об этой войне. А страны не вступились за нее. Это очень неправильно, очень обидно. Это тот пример, который еще раз показывает, что если ты не помогаешь кому-то и даешь агрессору эту возможность – он снова придет", – убежден Зеленский.

Он отметил, что если оставить России такую возможность, то она вернется, и сегодня никто не знает, куда, но, по мнению президента, – в одну из стран НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский заявил, что во время контрнаступления ЗCУ удастся нанести поражение российской оккупационной армии. Также глава государства подчеркнул, что украинская армия может вернуть временно оккупированный Крым;

– Зеленский также назвал важным свой разговор с главой КНР Си Цзиньпином. По его словам, он получил заверение в том, что Китай не снабжает оружием России.

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