Зеленский: Украина была бы уже в НАТО, если бы решал Столтенберг

Президент Владимир Зеленский с большим одобрением отозвался о минувшей встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве. Он назвал ее лучшей из всех, что были прежде, весьма содержательной, а позиции обоих политиков по вступлению Украины в Альянс весьма солидарными.

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Такое заявление гарант сделал в ходе интервью сразу нескольким западным СМИ. Зеленский указал, что если бы именно Столтенберг единолично решал, кому быть в составе НАТО, а кому – нет, украинская держава уже бы присоединилась к Блоку.

"На мой взгляд, пусть Йенс не обижается, у меня с ним хорошие отношения, он стал более решительным человеком. Для нас, для мира и для Альянса это важно. Однако есть союзное решение уже действующих членов Североатлантического альянса", – заметил глава государства.

Также он отметил, что Украина много лет отстаивала свое право присоединиться к НАТО. То, что до сих пор украинцы не являются частью этого международного оборонного конгломерата, вовсе не их вина.

"Это был выбор НАТО и страхи некоторых государств, что будет, если принимать Украину в НАТО, как отреагирует Россия. Это не очень честно, что всегда считались не с гражданами Украины, а с тем, что подумают в Москве. Я считаю, что это несправедливо и нечестно", – подчеркнул лиде украинской нации.

В качестве примера Зеленский привел пример с Финляндией, которая, вступив в Альянс, фактически приблизила его присутствие к западным границам РФ. И Кремль на это никак не отреагировал, просто развел руками.

"Мы рады, что Финляндия в НАТО. И вот вам ответ: в первую очередь все поняли, что лучшие гарантии безопасности – это членство в НАТО. Вот пример, нужно бояться Россию или нет. Финляндия вступила в НАТО и это еще раз доказывает, что Россия просто хотела нас оккупировать, а не защищалась от приближения Альянса к ее границам", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Столтенберг убеждал своих коллег по НАТО, что именно в их интересах, чтобы Украина победила в войне с Россией как суверенная страна. В то же время, он отметил, что недооценивать РФ нельзя – государство-агрессор с 2014 года доказывает свои стремления вести агрессивные действия против Украины.

Также политик подчеркнул, что наша страна имеет все права на статус члена Североатлантического альянса. Он заверил, что партнеры будут помогать Киеву вступить в Альянс так скоро, как это будет возможно.

"Должны обеспечить как можно более мощные возможности украинской безопасности. Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье, и место Украины по праву – в НАТО. И мы поможем. С нашей поддержкой мы сделаем это возможным", – подчеркнул генсек.