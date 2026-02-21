'Взгляды совпадают': Зеленский рассказал о разговоре с Рютте

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава государства заявил, что в ходе диалога были скоординированы позиции по всем ключевым вопросам дипломатической работы.

Зеленский рассказал Рютте о следующем раунде переговоров с Россией. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Дипломатическая работа

По словам украинского президента, по итогам переговоров с генсеком НАТО укрепи укрепилось утверждение, что взгляды Украины и Альянса совпадают. Кроме дипломатического трека стороны обсудили ситуацию в энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL

"Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и о том, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон. Обсудили ситуацию в энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL. Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL. Марк, спасибо за поддержку", – сообщил Зеленский.

Напомним, президент Украины сообщил об обсуждении нового документа между НАТО и РФ при участии США и некоторых европейских стран. Он подчеркнул, что любые решения по Украине должны приниматься с ее участием.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выполнила все необходимые условия для вступления в НАТО. Однако западные партнеры, в частности США, против присоединения нашей страны к Альянсу.

