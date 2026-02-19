'Решение по НАТО – по партнерам': Зеленский заявил, что Украина выполнила все необходимое для вступления в Альянс

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выполнила все необходимые условия для вступления в НАТО. Однако западные партнеры, в том числе США, против присоединения нашей страны к Альянсу.

По словам главы государства, вступление Украины в НАТО станет усилением для партнеров. Об этом Зеленский рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube.

Украина хочет в НАТО

Президент Украины заявил, что окончательное решение о присоединении нашего государства к Североатлантическому альянсу зависит от стран-членов НАТО. При этом Украина уже выполнила все, что необходимо для вступления в военный блок.

Зеленский также признал, что ни предыдущая, ни нынешняя администрация США не видят Украину в НАТО, и об этом говорят открыто. В то же время, по мнению президента, это не означает, что в будущем членство невозможно.

По словам главы государства, Киев четко заявил о готовности быть частью Альянса и усиливать союзников. Также Зеленский подчеркнул, что, если между НАТО и Россией обсуждается новый документ о потенциальном членстве Украины в Альянсе, он должен рассматриваться с участием самой Украины, ведь это напрямую касается нашего государства.

"Мы уже сделали то, что должны были сделать. Мы сказали, что хотим и готовы быть частью НАТО, быть сильной частью и укреплять всех союзников. Что мы можем сделать больше? Ничего. А теперь мяч на стороне наших партнеров, стран НАТО", – рассказал Зеленский.

Ранее Зеленский говорил, что украинская армия является сильнейшей в Европе, и держать ее вне НАТО было бы глупо. Именно от наших бойцов зависит мир на европейском континенте.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подтвердил, что Украина готова к мирному соглашению, которое принесет реальный мир стране. При этом глава государства выразил уверенность, что война может быть завершена с достоинством. Также он отметил, что украинская армия готова делиться с Европой приобретенным опытом.

