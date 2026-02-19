'Американцы и некоторые европейцы обсуждают новый документ между НАТО и Россией': Зеленский выступил с предостережением

Президент Украины сообщил об обсуждении нового документа между НАТО и РФ при участии США и некоторых европейских стран. Он подчеркнул, что любые решения по Украине должны приниматься с ее участием.

Во время интервью с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский отметил, что американская сторона и, вероятно, некоторые европейские страны ведут дискуссии относительно нового документа между НАТО и Россией. По его словам, в рамках такого формата стороны могут поднимать различные вопросы.

"Я знаю, что американцы и, возможно, некоторые европейцы обсуждают новый документ между НАТО и Россией", – заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что для Украины принципиально важно, чтобы тема ее потенциального членства в НАТО обсуждалась непосредственно с украинской стороной, а не только с Россией.

"Если они создадут документ между НАТО и Россией, они смогут обсудить многие вещи. Но для меня важно, чтобы они обсуждали потенциальное место Украины в НАТО с нами, а не только с Россией", – отметил президент.

Он признал, что партнеры могут вести переговоры без участия Украины и могут существовать аспекты, о которых Киеву пока неизвестно. Вместе с тем он подчеркнул: в случае появления неожиданных решений или договоренностей Украина будет реагировать соответствующим образом.

