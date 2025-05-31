Россия дала 'сигналы' перед переговорами в Стамбуле: в ISW объяснили, на что сделал ставку Кремль

Накануне запланированных в Стамбуле российско-украинских переговоров Кремль продолжает выдвигать ультиматумы и оперирует максималистскими требованиями. Российские официальные лица фактически сигнализируют о бескомпромиссной позиции.

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Такая позиция РФ доказывает, что предстоящая встреча в Стамбуле вряд ли принесет существенные результаты в поддержку прочного мира в Украине. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В ISW подчеркнули, что постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя пригрозил на заседании Совета Безопасности ООН, что РФ готова воевать с Украиной столько, сколько необходимо. Он фактически выдвинул ультиматум о том, что Украина должна принять мир на условиях России, либо столкнуться с неизбежным поражением на поле боя.

Также он повторил требования диктатора Владимира Путина о том, чтобы Запад прекратил предоставление военной помощи, и чтобы Украина прекратила мобилизацию.

В свою очередь специальный представитель диктатора РФ по инвестициям и экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал устранить "первопричины" конфликта. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее определил "коренные причины войны" в Украине как расширение НАТО на восток после распада Советского Союза в 1991 году и "дискриминацию украинским правительством русскоязычного населения".

Кроме того, Кремль заявляет, что российская делегация на двусторонней встрече в Стамбуле 2 июня будет той же, что и на предыдущих переговорах. В ISW отмечают, что решение российских чиновников повторить максималистские требования и направить ту же делегацию низкого уровня на следующую встречу в Стамбуле указывает на то, что Москва не заинтересована в добросовестных переговорах. Аналитики считают, что Россия по-прежнему привержена затягиванию мирных переговоров для поддержки продолжения наступательных операций и получения дополнительных уступок от Украины и Запада.

Напомним, Россия в ООН называла "виновника" того, что РФ продолжает полномасштабную агрессию против Украины. Оказывается, в этом виновата не Москва, которая развязала войну и пытается оккупировать территорию соседнего государства, а Европа.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия игнорирует призывы мировых лидеров к перемирию и продолжает убивать украинцев. В частности, российская сторона до сих пор не предоставила меморандум о прекращении огня, который обещала подготовить после обмена военнопленных в формате "1000 на 1000".

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