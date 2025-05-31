'Кремль умышленно поднимает ставки': эксперт объяснил, что стоит за заявлениями России о готовности к затяжной войне

Военно-политическое руководство России заявляет о намерении достичь военных целей в Украине благодаря долговременной войне. Кремль надеется заставить Запад отказаться от поддержки Украины, чтобы одержать преимущество в войне на истощение.

Видео дня

Однако Россия тоже зависит от своих союзников и может столкнуться с проблемами уже к концу лета. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, Кремль умышленно поднимает ставки, и западные аналитические центры подвергаются этим тезисам. Поэтому в Москве надеются, что Запад спасует и поведется на выполнение требований россиян.

Жмайло напомнил, что похожая ситуация возникла в первые три дня после полномасштабного вторжения, когда Украина была одна. Западные лидеры просто не выходили на связь и ждали поражения Украины. Однако, когда Киев выстоял, Западу пришлось включаться, оказывая давления на Москву и поставляя Украине военную помощь. При этом эксперт отмечает, что российские войска также зависят от свои союзников и уже в ближайшем будущем могут столкнуться с ощутимыми проблемами.

"Если Россия не получит новой помощи от своих союзников, а Запад не введет каких-либо дополнительных санкций, то проблемы россиян начнут вылезать в конце лета – именно поэтому они акцентируют внимание на летнем наступлении, потому что это для них последний рывок. А активнее проблемы начнут нарастать до конца года. Это не значит, что они не могут поддерживать агрессию, но это будет определенное падение", – объяснил эксперт.

По мнению Жмайло, истощение России наступит примерно в июне 2026 года. Но учитывая, насколько загружен ВПК, как заряжены спецслужбы и армия, остановиться будет в принципе невозможно.

"Поэтому, когда Россия пугает "ядерным пеплом", все ужасное, что можно было с нами сделать, они уже сделали – от террористических актов до геноцида, истребления детей, женщин, изнасилований и т.д. Такое мир видел только во Второй мировой войне. Что-то большее? Ядерный удар? Если бы они могли это сделать, уже давно бы сделали. Итак, это классический блеф – когда, как говорят люди в Овальном кабинете, без карт просто повышать ставки", – заявил эксперт.

Напомним, накануне запланированных в Стамбуле российско-украинских переговоров Кремль продолжает выдвигать ультиматумы и оперирует максималистскими требованиями. Российские официальные лица фактически сигнализируют о бескомпромиссной позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия игнорирует призывы мировых лидеров к перемирию и продолжает убивать украинцев. В частности, российская сторона до сих пор не предоставила меморандум о прекращении огня, который обещала подготовить после обмена военнопленных в формате "1000 на 1000".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!