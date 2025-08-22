'Встреча не запланирована, но': в Кремле сделали новое заявление о переговорах Путина с Зеленским

Встреча глав РФ и Украины не запланирована, но Владимир Путин готов к ней, "когда будет готова повестка дня для саммита". Пока такой повестки нет.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC в пятницу, 22 августа. По его словам, встреча президента Украины Владимира Зеленского с Путиным "не запланирована".

Как оказалось, для нее "не готова повестка дня"

"Встреча Путина и Зеленского не запланирована. Президент России готов встретиться с ним, когда будет готова повестка дня для саммита, а эта повестка дня вообще не готова", – заявил Лавров в интервью.

Также руководитель МИД РФ утверждает, что Москва якобы "согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял на Аляске" президент США Дональд Трамп.

NBC отмечает, что Белый дом США работал над определением места и даты саммита глав Украины и РФ после встречи Трампа с Путиным на Аляске и переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне.

Однако Россия дала понять, что не спешит с личной встречей Путина и Зеленского и в четверг "начала одну из своих крупнейших воздушных атак за всю войну", поразив цели по всей Украине, включая американский завод по производству электроники.

Дополняется...