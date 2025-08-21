В Кремле заговорили об условиях встречи Путина с Зеленским и выдвинули 'обвинения' Киеву

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что глава Кремля Владимир Путин якобы готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, "только если все вопросы будут хорошо проработаны". Он также обвинил Киев и ЕС якобы в "подрыве" мирных усилий США.

Видео дня

Такое заявление Лавров сделал в четверг, 21 августа, на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Дополняется...