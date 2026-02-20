'Все три стороны признали': Зеленский сказал, кто будет председательствовать во время будущего мониторинга прекращения огня

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров в Женеве стороны достигли прогресса в вопросе будущего мониторинга прекращения огня. По его словам, в случае завершения войны именно США прежде всего будут отвечать за это направление.

Об этом глава государства сказал журналистам, передает корреспондент Укринформа. Зеленский отметил, что на военном направлении удалось получить конструктивный результат и все три стороны признали ведущую роль американской стороны в организации мониторинга.

Контроль после тишины

"На военном направлении, именно на военной подгруппе, считаю, что есть конструктив. Все три стороны признали: если будет окончание войны, если будет прекращение огня, то мониторингом прекращения огня будут заниматься прежде всего американцы. Они будут председательствующими в этом направлении", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что это очень важный результат, который украинская делегация привезла с переговоров в Женеве. Президент поблагодарил команду за работу в рамках определенных директив и за выдержку во время разговоров с российской стороной, которые, по его словам, были далеко не всегда простыми и адекватными.

Позиции сторон

Зеленский отметил, что в военных вопросах, в частности по мониторингу прекращения огня, есть прогресс. В то же время в политических вопросах – территорий, Запорожской атомной электростанции и других чувствительных тем – позиции сторон остаются разными.

"Был подробный доклад нашей переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии. Обсудили, в частности, аспекты, которые невозможно было озвучивать в телефонном режиме. Благодарен команде за четкую работу в рамках директив, а также за терпение во всех разговорах с российской стороной, далеко не всегда простых и адекватных. Важно, что и представители президента Соединенных Штатов тоже все делают, чтобы переговоры были конструктивными. И Украина их в этом полностью поддерживает: наш вклад всегда только в конструктив", – сказал глава государства.

Президент также выразил мнение, что реальные возможности завершить войну достойно остаются. По его словам, существенно помочь может способность международного сообщества усиливать давление на агрессора, чтобы надежный мир заменил войну.

"Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным", – подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что вскоре состоится еще одна встреча с представителями Украины и России по мирному урегулированию. Глава государства отметил, что переговоры снова будут организованы в Швейцарии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Женеве завершился очередной раунд переговоров Украины и России при посредничестве США. Президент Владимир Зеленский отметил, что Киев рассчитывает на следующую встречу и было бы правильно провести ее еще в феврале.

