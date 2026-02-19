Украина и Россия обсудили в Женеве идею создания демилитаризованной зоны на Донбассе – NYT

Представители Украины и России в ходе переговоров 17-18 февраля вплотную подошли к обсуждению конкретных параметров демилитаризованной зоны на Донбассе. Переговорщики за кулисами пытались найти компромисс по одному из главных препятствий на пути к мирному соглашению.

Участники переговоров рассматривают возможность создания буфера, который должен разорвать дистанцию между тяжелым вооружением сторон. Об этом сообщает The New York Times.

Суть переговоров

Россия требует от Украины передать контролируемые ею земли в Донецкой области в качестве условия прекращения войны. Это полоса территории длиной около 80 километров и шириной 60 километров, включающая десятки городов и сел, расположенная между линией фронта и административной границей региона.

Украина отказывается от одностороннего вывода войск. В Киеве предупреждают, что уступка территорий подтолкнет Россию к новым актам агрессии. Вместо этого Украина потребовала гарантий безопасности, чтобы удержать Москву от нарушения режима прекращения огня.

По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров в Женеве, в ходе обсуждений в последние недели официальные лица обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, не контролируемой ни одной из армий. В частности, обсуждается создание коридора, ширина которого позволит исключить возможность артиллерийских дуэлей и внезапных локальных стычек.

Контроль над территорией

Ключевым камнем преткновения остается вопрос, кто именно будет патрулировать эту зону. Киев настаивает на международном мандате с расширенными полномочиями, чтобы обеспечить завершение конфликта на десятилетия.

Инсайдеры NYT отмечают, что динамика на фронте и давление со стороны глобальных игроков, включая ЕС и новых посредников, заставили стороны перейти от обмена ультиматумами к обсуждению технических карт.

Научный сотрудник Атлантического совета, аналитического центра, и бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор рассказал, что демилитаризованная зона могла бы стать частью жизнеспособного урегулирования. Но, по его словам, интересы Украины должны быть защищены, а для этого администрации президента США Дональда Трампа потребуется оказать дополнительное давление на Россию.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что в скором времени состоится еще одна встреча с представителями Украины и России по поводу мирного урегулирования войны. Глава государства отметил, что переговоры снова будут организованы в Швейцарии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Женеве завершился очередной раунд переговоров Украины и России при посредничестве США. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на следующую встречу, и было бы правильно провести ее еще в феврале.

