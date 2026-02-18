'Рассчитываем на встречу': Зеленский назвал желаемый дедлайн для нового раунда переговоров с РФ

В среду, 18 февраля, в Женеве завершился второй раунд переговоров Украины и Россиипри посредничестве США. Президент Владимир Зеленский отметил, что Киев рассчитывает на следующую встречу, и было бы правильно провести ее еще в феврале.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к гражданам. Он сообщил, что несколько раз имел детальные разговоры с командой, которая представляла Украину в Женеве.

"Был второй день встреч – и трехсторонний формат, и также другие форматы. Украина заинтересована в результате. По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточен. Военные пообщались по части вопросов – серьезно и содержательно", – отметил Зеленский.

Сейчас еще достаточно не проработаны чувствительные политические вопросы, вопрос о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров.

"Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале. Важно, что присутствовали европейцы – Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона. Именно мы в Украине всегда продвигаем позицию, что Европа должна быть участницей процесса. Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, что эту позицию услышали", – сказал президент.

Он сообщил, что также ставил украинской делегации задачу обсудить гуманитарный трек – нужны обмены военнопленными, освобождение гражданских. "Мы по каждому человеку ищем информацию и всегда работаем на то, чтобы вернуть своих – вернуть украинцев домой. Каждый обмен имеет значение", – подчеркнул гарант.

Что известно о переговорах

18 февраля в швейцарской Женеве завершился второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Переговорный процесс длился непросто, но "был важным". Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов добавил, что стороны работают над новой встречей.

Стороны продолжали согласовывать детали и механизм решений, которые обсуждались накануне, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он добавил, что в результате переговоров есть некоторый прогресс. По словам Зеленского, продвижение есть только в военном направлении.

Также стало известно, что в Женеве состоялась отдельная встреча руководства делегаций Украины и РФ. В ней приняли участие глава украинской делегации секретарь СНБО Рустем Умеров, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава российской делегации Владимир Мединский. Говорили стороны о тех же вопросах, что и во время основных переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лучший способ достичь прогресса в вопросе территорий – это личная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Он поручил своей команде поднять в Женеве вопрос о предстоящих переговорах на уровне лидеров.

