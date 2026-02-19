'Это агрессия против нас и Европы': Зеленский ответил, где состоится следующая встреча по миру в Украине

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в скором времени состоится еще одна встреча с представителями Украины и России по поводу мирного урегулирования войны. Глава государства отметил, что переговоры снова будут организованы в Швейцарии.

Зеленский подчеркнул, что крайне важно проводить встречи именно в Европе. Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube.

Мирные переговоры продолжаются

По словам украинского президента, следующая встреча по миру в Украине состоится снова в Швейцарии. Зеленский назвал правильным решение проводить такие переговоры именно на территории Европы, ведь "это агрессия против Европы" в том числе.

"Думаю, это хорошо, что мы провели трехстороннюю встречу в Швейцарии. Мы уважаем и ценим партнеров Ближнего Востока и других стран. Но, по моему мнению, если война происходит в Европе, то мы должны найти место в Европе", – сказал Зеленский.

Также глава государства рассказал, что на встрече в Женеве 17-18 февраля работали две группы: военная и политическая. Зеленский объснил, что переговоры ближе к завершению на военном треке, чем на политическом, потому что военные в трехстороннем формате говорили о том, как разработать миссию по мониторингу прекращения огня, когда она будет установлена, когда политическое направление откроет эти возможности.

Стороны обсудили детали, технические нюансы и возможности обеих сторон, прежде всего, США, ведь у них будет ведущая роль в мониторинге. При этом Зеленский отметил, что сложное обсуждение идет вокруг роли европейцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Женеве завершился очередной раунд переговоров Украины и России при посредничестве США. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на следующую встречу, и было бы правильно провести ее еще в феврале.

