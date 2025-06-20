"Приоритетом должно быть возвращение к переговорам": Макрон анонсировал предложение, которое получит Иран

Франция вместе с Великобританией и Германией готовит дипломатическую инициативу для Ирана, которую озвучат в Женеве уже сегодня, 20 июня. Их "всеобъемлющее переговорное предложение" имеет целью снизить напряжение в противостоянии Ирана с Израилем.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения Парижского международного авиасалона в Ле Бурже. Его цитирует France24.

"Абсолютно необходимо определить приоритетом возвращение к предметным переговорам, которые включают ядерный вопрос, чтобы двигаться к нулевому обогащению; баллистику, чтобы ограничить деятельность, возможности и финансирование всех террористических группировок, дестабилизирующих регион", – уточнил Макрон.

Макрон заявил, что "никто не должен пренебрегать риском, который представляет Иран с ядерным оружием". Но на эту угрозу, по словам французского лидера, следует реагировать не только "текущими операциями".

Он раскритиковал военные действия Израиля, который нанес удары по целям, выходящим за рамки ядерных и баллистических объектов, и призвал Иерусалим прекратить ничем не оправданные удары по гражданской инфраструктуре и населению.

Макрон подчеркнул, что над ядерной программой Ирана нужно восстановить контроль с помощью дипломатии.

"Есть электростанции, которые чрезвычайно защищены; никто не знает сегодня полностью, где находится уран, обогащенный на 60%. Итак, это программа, над которой нам нужно восстановить контроль с помощью технической экспертизы и переговоров", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции рассказал, что предложение, которое европейские страны планируют сделать Ирану, охватывает четыре основных пункта:

- Возобновление работы МАГАТЭ с "возможностью доступа ко всем объектам", чтобы Иран перешел к полному прекращению обогащения урана.

- Второй и третий пункты будут включать контроль над ракетной программой Ирана и прекращение финансирования им связанных своих прокси в регионе.

- Четвертый – освобождение всех иностранцев, которых Иран удерживает за решеткой, среди которых есть двое граждан Франции.

Это предложение передадут Ирану в пятницу, 20 июня, в Женеве, где глава иранской дипломатии Аббас Аракчи должен встретиться со своими британским, французским и немецким коллегами, а также с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

Как сообщал OBOZ.UA:

Иран впервые провел прямые переговоры с Соединенными Штатами на фоне обострения конфликта с Израилем. Иранская сторона заявила, что "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если США будут давить на Израиль, чтобы тот прекратил войну.

19 июня премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и военное руководство страны встретились с высокопоставленными чиновниками США без участия американского президента Дональда Трампа. Встреча состоялась в то время, когда США размышляют, присоединяться ли к ударам Израиля по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в течение следующих двух недель будет принимать решение, будут ли США непосредственно вовлечены в израильско-иранский конфликт. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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