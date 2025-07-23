'Все мы слышим, что говорит общество': Зеленский собрал совещание после подписания скандального закона о НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский собрал совещание после подписания скандального закона о НАБУ и САП. По результатам встречи прозвучала договоренность о конструктивной и командной работе.

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Присутствующие обсудили необходимые административные и законодательные шаги, которые усилят эффективность работы каждого учреждения и помогут устранить имеющиеся разногласия. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram 23 июля.

Детали встречи

"Собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, был также Генеральный прокурор. Очень нужна встреча, откровенный и полезный разговор, что действительно помогает. У нас у всех общий враг – российские оккупанты, и защита украинского государства предусматривает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит – реальное ощущение справедливости", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, уголовные дела не должны тянуться годами без судебных решений, а лица, наносящие ущерб Украине, не должны оставаться безнаказанными или чувствовать себя в безопасности. Гарант заметил, что видит позицию общественности.

"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим", – написал глава государства.

Каких договоренностей удалось достичь

В ходе совещания участники договорились, что уже на следующей неделе состоится расширенное рабочее обсуждение плана совместных действий. А в течение двух недель должен быть подготовлен согласованный план с конкретными шагами, направленными на усиление Украины, решение имеющихся проблем, обеспечение большей справедливости и эффективную защиту интересов украинского общества.

"Я благодарен всем участникам нашей сегодняшней встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ДБР, МВД, Генеральному прокурору. Спасибо за готовность работать в команде – в команде Украины. И ради интересов Украины. Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

За проект закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и передает их генпрокурору, проголосовали 263 народных депутата. Против выступили всего 13 народных избранников.

Вечером 22 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также подписал проект указанного закона, о чем свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В тот же вечер, 22 июля, в ряде украинских городов люди вышли на мирные акции. Граждане протестовали против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Люди опасались, что в случае вступления его в силу НАБУ и САП потеряют независимость.

Как писал OBOZ.UA, накануне в СБУ заявили об уличении действующего народного депутата Федора Христенко в работе на РФ. Представитель ныне запрещенной в Украине ОПЗЖ, сбежавший из Украины перед началом великой войны, по версии следствия, имел значительное влияние на деятельность НАБУ. Ему заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по сообщению СБУ и ОГПУ, трех сотрудников НАБУ подозревают в тяжких правонарушениях, а также задержали "крота" ФСБ в рядах Бюро, деятельность которого курировал заместитель руководителя охраны Януковича.

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