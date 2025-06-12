"Все борются за финансы": Зеленский указал на различие между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начался новый этап войны – это борьба за финансы и технологии. Украина наращивает производство дронов, а Россия стремится избежать международных санкций, которые лишают ее ресурсов.

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Об этом глава государства сказал во время брифинга по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Он подчеркнул, что Украина уже развивает собственное производство дронов, но не хватает финансирования.

"Мне кажется, что мы перешли к такому этапу войны, когда все борются за финансы. Технологии заменяют старое оборудование и старое оружие в любом случае. Русские борются против введения санкций, потому что это ограничит им финансы. Мы боремся также за финансы, потому что есть уже производство [дронов], а их не хватает", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина не относится к своим людям как Российская Федерация. Наши граждане не дрова, которые подбрасывают в огонь. Ведь чем больше будет поддержка, тем меньше украинцев погибнет. Он в очередной раз призвал к усилению санкций против России.

Также Зеленский планирует посетить саммит стран "Большой семерки" (G7) в Канаде, во время которого будет продвигать введение санкций против России. Но окончательное решение остается за США, где уже разработали законопроект о санкциях.

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