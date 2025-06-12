'Для нас люди – не дрова, которые подбрасывают в огонь': Зеленский объяснил разницу в отношении к войне в Украине и России

Украина не относится к своим людям как Российская Федерация. Наши граждане не дрова, которые подбрасывают в огонь. Ведь чем больше будет поддержка, тем меньше украинцев погибнет.

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Именно так президент Владимир Зеленский объяснил разницу в отношении к войне в Украине и стране-террористу. Его слова передает издание ВіІԁ.

"Путин понимает, что его экономика сейчас страдает. Но он хочет выиграть больше времени до введения жестких санкций, потому что он может продержаться еще некоторое время. Именно поэтому эти ограничения нужно вводить сейчас", – подчеркнул президент.

Напомним, что украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1120 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 999 тысяч человек. Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений, в частности восемь танков.

Напомним, ранее стало известно, что нацгвардейцы разбили блиндаж, склад БК и штурмовую группу оккупантов на Харьковщине.

Кроме того, украинский МиГ-29 во взаимодействии с беспилотниками уничтожил склад боеприпасов армии РФ, а на Курщине, по данным издания Bild, F-16 заманил в ловушку и сбил российский Су-35.

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