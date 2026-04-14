Украина получит деньги позже: ЕС официально принял важное решение по 90 млрд евро

Из-за препятствий со стороны некоторых стран Европейского Союза (ЕС) первый транш в рамках кредита на 90 млрд евро поступит позже, чем ожидалось. Это решение официально утвердили в Еврокомиссии, хотя конечный срок транзакции по-прежнему это первое полугодие 2026-го.

Об этом представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари заявил на брифинге 14 апреля. Он заверил, что ЕС не отказывается от выплаты, хоть сроки сместились.

"Мы остаемся преданными намерению осуществить первую выплату в рамках этого пакета в течение второго полугодия этого года, и если позволите напомнить слова президента, она сказала, что мы предоставим этот кредит так или иначе", – заявил представитель Еврокомиссии.

Уйвари также напомнил о словах президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что заем будет предоставлен так или иначе. На этом этапе ЕС остается принять еще три документа:

финализировать Меморандум о взаимопонимании , который станет основой канала макрофинансовой помощи в рамках этого пакета;

, который станет основой канала макрофинансовой помощи в рамках этого пакета; обновить План Украины в рамках механизма Ukraine Facility, через который ЕС собирается предоставлять бюджетную поддержку Украине;

в рамках механизма Ukraine Facility, через который ЕС собирается предоставлять бюджетную поддержку Украине; подготовить собственно кредитное соглашение.

В ЕК отметили, что работа над всеми тремя документами продолжается, а контакты с украинскими коллегами ведутся постоянно. Сейчас часть подготовительной работы уже завершена, в частности уже внедрены такие важные элементы пакета:

создан кредит в поддержку Украины ;

; внесены изменения в программу Ukraine Facility ;

; принята стратегия финансирования, которая определяет суммы, цели и каналы передачи средств.

"Работа продолжается. Мы поддерживаем много контактов с нашими украинскими коллегами и продвигаемся настолько быстро, насколько можем", – подчеркнул Уйвари.

Как уже сообщал OBOZ.UA, лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах заверил, что не будет оказывать сопротивления для предоставления Украине займа, который ранее блокировал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Впрочем, присоединяться к финансированию кредита он не планирует.

