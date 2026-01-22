'Возвращаемся домой с договоренностями о новом пакете ПВО': Зеленский подвел итоги поездки на форум в Давос. Видео

Президент Владимир Зеленский подытожил результаты своего рабочего визита в Швейцарию, где в городе Давос проходит Всемирный экономический форум. Среди прочего, достигнуты договоренности о новом пакете военной помощи для защиты Украины от российских дроновых и ракетных атак.

Об этом глава государства сообщил вечером в четверг, 22 января. На своем Telegram-канале Зеленский поделился видео с ключевыми моментами встреч и мероприятий.

Усиление противовоздушной обороны

"Давос. Поддержка для Украины. ПВО для Украины. Встречи для Украины. Возвращаемся домой с договоренностями о новом пакете необходимой ПВО для защиты наших людей", – написал президент.

Деталей относительно того, какое именно вооружение/боеприпасы получат Силы обороны, он не раскрыл, но, возможно, речь идет о закупке ракет для имеющихся в Украине комплексов через программу PURL.

Переговоры с Трампом

Участие в ВЭФ также принял американский президент Дональд Трамп. 22 января Зеленский провел с ним "хорошую, продуктивную и содержательную" беседу.

"Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общения. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что на этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. Защита жизней, наша устойчивость, совместная дипломатическая работа. Спасибо!" – заявил Зеленский.

Выступление на специальном заседании Всемирного экономического форума

Конечно, речь президента сосредотачивалась на войне Российской Федерации против нашей страны, однако значительное внимание он уделил необходимости сильной позиции Европы в обеспечении глобальной справедливости.

"Мы не должны сводить себя к второстепенным ролям – не тогда, когда имеем шанс вместе быть большой силой. Мы не должны соглашаться с тем, что Европа – это лишь салат из малых и средних государств, приправленный врагами Европы. Когда мы едины, мы действительно непобедимы.

Европа может и должна быть глобальной силой. Не той, что поздно реагирует, а той, что определяет будущее. Это помогло бы всем – от Ближнего Востока до каждого другого региона. Это помогло бы и самой Европе, ведь вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, – это вызовы европейскому образу жизни, в котором имеют значение люди и имеют значение нации", – заявил президент.

Панельное заседание International Advisory Council for Ukraine's Recovery

На этом мероприятии присутствовали представители международного бизнеса, финансовых учреждений и энергетических компаний. Одна из главных тем обсуждения – преодоление вызовов в энергетическом секторе, вызванных российскими обстрелами.

"Спасибо за внимание к Украине и поддержку. Сейчас это особенно важно – когда такие российские удары и людей, и города хотят уничтожить холодом. Все должно сейчас работать на устойчивость Украины и силу наших людей в Украине. Надо быть реалистами и воплощать сейчас конкретные вещи, которые люди могут почувствовать. Будем плодотворно работать со всеми, кто с Украиной", – заявил глава государства.

Он поблагодарил участников обсуждений. Это еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, президент Всемирного банка Аджай Банга, администратор Программы развития ООН Александр Де Кроо, СЕО Black Rock Ларри Финк, основатели и руководители компаний Fortescue, Vestas, Schneider Electric, Siemens Energy, TenneT, Equinor, Sonae, Vattenfall, ABB, Koç Holding, Bank of America, Arup Group, Henry Schein, AES, Bunge Global, Citi и Goldman Sachs.

