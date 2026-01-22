'Он любит себя таким, какой он есть': Зеленский посоветовал европейцам не надеяться, что Трамп изменится

Европа во многих вопросах является пассивной и ожидает решения США, или же разобщенной, потому что не может решить внутренние споры и недоговоренности. Вместо того чтобы возглавить защиту свободы в мире, Европа растерянно пытается убедить американского президента Дональда Трампа измениться – однако он не изменится.

Видео дня

Об этом, обращаясь к участникам специального заседания Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), заявил президент Владимир Зеленский. Видеозапись его речи опубликована на YouTube-канале ОП Украины.

Глава государства довольно критично прокомментировал возможность принятия сильных решений европейским сообществом. Он отметил, что бесконечные внутренние споры "мешают Европе объединиться и говорить достаточно откровенно, чтобы находить настоящие решения".

Европейцы – лидеры, партии, движения и сообщества – слишком часто оборачиваются друг против друга. "Вместо того, чтобы стать вместе и остановить Россию, которая несет одинаковые разрушения для всех. Вместо того чтобы стать реальной глобальной силой, Европа остается красивым, но раздробленным калейдоскопом малых и средних сил", – сказал президент.

Так же вместо совместной защиты свободы, "особенно тогда, когда внимание Америки смещается на другие направления, Европа имеет растерянный вид и пытается убедить президента США, что он должен измениться. Но он не изменится".

"Президент Трамп любит себя таким, какой он есть. И он говорит, что любит Европу. Но он к такой Европе не будет прислушиваться", – предупредил Зеленский.

В течение своего выступления он несколько раз приводил примеры нерешительности европейских столиц. Что касается ситуации с Гренландией, то "большинство лидеров просто не знает, что с этим делать".

"Такое впечатление, что все просто ждут, когда Америка "остынет" по этой теме, надеясь, что она исчезнет. А если этого не произойдет? Что тогда?" – спросил глава Украинского государства.

Когда в Иране бушевали протесты, все также ожидали действий США. Мир ничего не предлагал взамен.

Похожая ситуация с обеспечением будущих гарантий безопасности для Украины. Уже есть определенные договоренности с "коалицией желающих", однако, как всегда, "нужен backstop от Трампа".

"И опять же, никакие гарантии безопасности не работают без Соединенных Штатов", – отметил Зеленский.

В собственной безопасности Европа также во многом полагается на Вашингтон и коллективный ответ НАТО. "Но никто не видел Альянс в действии на самом деле. Если Путин решит взять Литву или ударить по Польше, то кто ответит?.. Сейчас НАТО существует благодаря вере – вере, что Соединенные Штаты будут действовать, не останутся в стороне и придут на помощь. А если нет?" – задал вопрос президент.

Он убежден, что европейские страны вместе способны изменить ситуацию. "Европа должна быть сильной. И Украина готова помогать – всем необходимым, чтобы гарантировать мир и предотвратить разрушения. Мы готовы помогать другим становиться сильнее, чем они есть сейчас. Мы готовы быть частью Европы, которая действительно имеет значение, – Европы реальной силы, большой силы", – сказал Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский 22 января прибыл в Давос (Швейцария), где встретился с Дональдом Трампом.

– Впоследствии американский президент заявил, что переговоры прошли "очень хорошо". Когда у него спросили о послании кремлевскому диктатору, Трамп ответил: "Сообщение Путину: война должна закончиться".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!