Возможные выборы и референдум: в Кабмине уточнили, уже ли начали подготовку

Министерство развития общин и территорий Украины не инициировало подготовку к выборам или референдуму. В то же время ведомство только присоединилось к работе над будущими изменениями в избирательное законодательство.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Алексей Кулеба во время своей итоговой пресс-конференции. По его словам, ведомство не проводит никакой работы, связанной с подготовкой избирательных участков.

Как заявил чиновник, никаких официальных приказов или поручений из Кабинета министров по подготовке избирательной инфраструктуры пока не принимали.

"Что касается подготовки участков, мы точно не ведем такую работу, не было такой никакой официальной коммуникации", – заявил Кулеба, добавив, что также не было никакой официальной коммуникации относительно начала таких процессов.

В то же время чиновник подтвердил, что ведомство пригласили присоединиться к работе над будущими законодательными изменениями в сфере выборов, в частности, к участию в рабочей группе, которая будет нарабатывать соответствующие законодательные решения.

"Мы действительно получили письма и приглашения в рабочую группу, которая будет готовить законодательство именно по выборам. Об этом говорили публично. Как министерство, ответственное за региональную политику, мы присоединились к этой работе", – заявил Кулеба, и подчеркнул, что кроме участия в рабочей группе, никаких других действий и коммуникаций, связанных на тему выборов или референдума, пока нет.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, якобы в Украине необходимо провести новые выборы, ведь страна уже длительное время не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без восстановления выборов.

В свою очередь, Владимир Зеленский объяснял, что прежде чем организовывать проведение выборов, Украина нуждается в обеспечении безопасности избирательного процесса. Глава государства подчеркивал, что Украина могла бы провести выборы президента – но при условии прекращения огня на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина может быть готова к проведению выборов в течение следующих 60-90 дней. Однако некоторые аналитики утверждают, что проведение выборов сейчас приведет к серьезной политической неопределенности, что сыграет на руку России.

