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"Красиво сработали". Потап стал мишенью мошенников после скандалов и намекнул, что знает, кому это нужно

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
342
'Красиво сработали'. Потап стал мишенью мошенников после скандалов и намекнул, что знает, кому это нужно
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Рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который во время большой войны поселился за границей, стал жертвой мошенников. Артист рассказал, что аферисты взломали его страницу Telegram и теперь пытаются выманивать из людей средства.

Об этом Потап сообщил на личной странице в Instagram. Исполнитель обнародовал скриншот мошеннического аккаунта, где до сих пор указано его имя, и призвал подписчиков не делать никаких транзакций.

"Красиво сработали". Потап стал мишенью мошенников после скандалов и намекнул, что знает, кому это нужно

"Меня взломали в Telegram. Сейчас мошенники от моего имени пишут людям и просят перевести деньги в USDT (криптовалюта, курс которой привязан к доллару США. – Ред.) или принять участие в других сомнительных схемах. Пожалуйста, не присылайте никаких денег и не доверяйте таким сообщениям – это не я", – подчеркнул рэпер.

Потап обратился к поклонникам с призывом присылать жалобы на контактный номер, который мошенники пытаются выдать за его. В частности артист подчеркнул, что эта ситуация может стать хорошим шансом для хейтеров написать ему разные неприятные вещи именно на этот аккаунт.

"Красиво сработали". Потап стал мишенью мошенников после скандалов и намекнул, что знает, кому это нужно

Что интересно, как намекнул Потап, он знает людей, которые причастны к взлому его аккаунта. Исполнитель не назвал конкретных имен, лишь отметил, что они поплатятся за этот поступок.

"Знаю, что эти люди меня смотрят. Красиво сработали, мастерски. Мы понимаем кто это, зачем и почему. Рано или поздно мы с вами все равно встретимся. Поэтому, не ведитесь на фейки. Если вам написал Потап и просит деньги – это не логично. Лучше найдите другого персонажа, потому что мне от вас денег не нужно", – заметил рэпер.

Отдельно продюсер подчеркнул, что в случае, если кто-то все же прислал деньги по просьбе мошенников, стоит обязательно сохранить все данные транзакций, чтобы потом "прикрутить" аферистов.

Заметим, что Потап попал в неприятности после ряда громких скандалов, последний из которых разгорелся вокруг него из-за ехидной реакции на исчезновение его имени с "Аллеи славы" в Киеве. Как заявил артист, он только начал привыкать, что "по нему ходят люди", а тут табличка исчезла с памятного места.

"Красиво сработали". Потап стал мишенью мошенников после скандалов и намекнул, что знает, кому это нужно

Более того, продюсер пренебрежительно высказался о младших коллегах по сцене Brukylets, Кажанне, Шугаре и Анне Тринчер, мол, они могли бы стать заменой ему и Насте Каменских и "Аллее славы". После такого заявления украинцы разнесли Потапа и отметили: большинство современных украинских артистов с легкостью заткнут его за пояс.

"Красиво сработали". Потап стал мишенью мошенников после скандалов и намекнул, что знает, кому это нужно

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алена Тополя ошеломила историей о паскудном поведении Потапа и рассказала, как проучила экс-коллегу.

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