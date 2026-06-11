'Красиво сработали'. Потап стал мишенью мошенников после скандалов и намекнул, что знает, кому это нужно

Рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который во время большой войны поселился за границей, стал жертвой мошенников. Артист рассказал, что аферисты взломали его страницу Telegram и теперь пытаются выманивать из людей средства.

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Об этом Потап сообщил на личной странице в Instagram. Исполнитель обнародовал скриншот мошеннического аккаунта, где до сих пор указано его имя, и призвал подписчиков не делать никаких транзакций.

"Меня взломали в Telegram. Сейчас мошенники от моего имени пишут людям и просят перевести деньги в USDT (криптовалюта, курс которой привязан к доллару США. – Ред.) или принять участие в других сомнительных схемах. Пожалуйста, не присылайте никаких денег и не доверяйте таким сообщениям – это не я", – подчеркнул рэпер.

Потап обратился к поклонникам с призывом присылать жалобы на контактный номер, который мошенники пытаются выдать за его. В частности артист подчеркнул, что эта ситуация может стать хорошим шансом для хейтеров написать ему разные неприятные вещи именно на этот аккаунт.

Что интересно, как намекнул Потап, он знает людей, которые причастны к взлому его аккаунта. Исполнитель не назвал конкретных имен, лишь отметил, что они поплатятся за этот поступок.

"Знаю, что эти люди меня смотрят. Красиво сработали, мастерски. Мы понимаем кто это, зачем и почему. Рано или поздно мы с вами все равно встретимся. Поэтому, не ведитесь на фейки. Если вам написал Потап и просит деньги – это не логично. Лучше найдите другого персонажа, потому что мне от вас денег не нужно", – заметил рэпер.

Отдельно продюсер подчеркнул, что в случае, если кто-то все же прислал деньги по просьбе мошенников, стоит обязательно сохранить все данные транзакций, чтобы потом "прикрутить" аферистов.

Заметим, что Потап попал в неприятности после ряда громких скандалов, последний из которых разгорелся вокруг него из-за ехидной реакции на исчезновение его имени с "Аллеи славы" в Киеве. Как заявил артист, он только начал привыкать, что "по нему ходят люди", а тут табличка исчезла с памятного места.

Более того, продюсер пренебрежительно высказался о младших коллегах по сцене Brukylets, Кажанне, Шугаре и Анне Тринчер, мол, они могли бы стать заменой ему и Насте Каменских и "Аллее славы". После такого заявления украинцы разнесли Потапа и отметили: большинство современных украинских артистов с легкостью заткнут его за пояс.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алена Тополя ошеломила историей о паскудном поведении Потапа и рассказала, как проучила экс-коллегу.

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