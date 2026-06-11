После налоговой проверки бизнес не всегда должен платить штрафные санкции. Во время военного положения Налоговый кодекс Украины предусматривает специальный механизм, который позволяет полностью избежать штрафа и пени при условии своевременной уплаты доначисленного налогового обязательства.

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Для многих налогоплательщиков этот механизм может стать эффективным способом минимизировать финансовые последствия налоговой проверки.

В чем заключается механизм

Подпункт 69.37 пункта 69 подраздела 10 раздела XX Налогового кодекса Украины устанавливает специальный механизм, который действует во время военного положения и позволяет налогоплательщикам при определенных условиях избежать применения штрафных санкций и пени по результатам документальных налоговых проверок.

В соответствии с указанной нормой штрафные (финансовые) санкции и пеня не применяются, если налогоплательщик уплачивает доначисленные по результатам проверки налоговые обязательства в течение установленного законодательством срока.

Фактически закон предоставляет плательщику возможность согласиться с доначисленной суммой налогового обязательства и избежать дополнительной финансовой нагрузки в виде штрафов и пени.

Для многих налогоплательщиков это может быть альтернативой длительному административному или судебному обжалованию, особенно в случаях, когда перспективы отмены доначислений являются неопределенными или экономически нецелесообразными.

При каких условиях можно воспользоваться этой возможностью

Для применения указанного механизма одновременно должны выполняться следующие условия:

штрафные санкции начислены по результатам документальной налоговой проверки;

документальная проверка была начата или возобновлена после 1 августа 2023 года;

проверка завершена до прекращения или отмены военного положения;

налоговым органом определена сумма денежного обязательства;

налогоплательщик уплатил такое обязательство в течение 30 календарных дней со дня получения налогового уведомления-решения.

Важно учитывать, что указанный механизм распространяется именно на документальные проверки и не применяется к результатам камеральных или фактических проверок.

При наличии всех указанных условий штрафные санкции подлежат отмене, а пеня не начисляется.

Нужно ли уведомлять налоговый орган об уплате

Налоговый кодекс Украины не устанавливает отдельной обязанности уведомлять контролирующий орган об осуществлении соответствующей оплаты.

Вместе с тем, с практической точки зрения целесообразно направить в налоговый орган письмо со ссылкой на подпункт 69.37. Налогового кодекса Украины и добавить документы, подтверждающие уплату доначисленного налогового обязательства.

Такой подход позволяет минимизировать риск технических ошибок в налоговых базах данных и избежать дальнейших споров о наличии налогового долга или штрафных санкций.

Можно ли использовать имеющуюся переплату

На практике часто возникает вопрос, может ли плательщик использовать имеющуюся переплату для погашения доначисленного налогового обязательства.

Налоговый кодекс Украины не содержит прямого запрета на использование переплаты для таких целей.

В то же время, учитывая относительную новизну соответствующего механизма и отсутствие устоявшейся практики его применения, вопрос использования переплаты целесообразно оценивать в каждом конкретном случае отдельно.

Поэтому перед принятием решения об использовании переплаты для погашения доначисленного налогового обязательства желательно дополнительно проанализировать текущую практику контролирующих органов и возможные риски применения подпункта 69.37 Налогового кодекса Украины.

Важный выбор: штраф или обжалование

Вместе с тем налогоплательщику необходимо учитывать один принципиальный нюанс.

Воспользовавшись механизмом, предусмотренным подпунктом 69.37. Налогового кодекса Украины, плательщик фактически соглашается с доначисленным налоговым обязательством и отказывается от дальнейшего обжалования соответствующего налогового уведомления-решения.

Поэтому в дальнейшем обжаловать соответствующее налоговое уведомление-решение уже не удастся.

Фактически бизнес должен выбрать одну из двух стратегий:

согласиться с доначислением и избежать штрафных санкций;

или обжаловать результаты проверки и отстаивать свою позицию относительно доначисленного налогового обязательства.

Если по результатам проверки вынесено несколько налоговых уведомлений-решений, решение о применении этого механизма может приниматься отдельно по каждому из них.

Заключение

Механизм, предусмотренный подпунктом 69.37. Налогового кодекса Украины, является одним из немногих инструментов, который позволяет бизнесу существенно уменьшить финансовые последствия налоговой проверки во время военного положения.

Однако перед его применением следует тщательно оценить перспективы возможного обжалования результатов проверки. В отдельных случаях отказ от штрафных санкций может быть более выгодным решением, чем длительное обжалование, но только тогда, когда плательщик соглашается с самой суммой определенного налогового обязательства.

Именно поэтому после получения налогового уведомления-решения важно не только оценить сумму доначислений, но и определить оптимальную стратегию дальнейших действий. Во многих случаях своевременная уплата доначисленного налогового обязательства может позволить бизнесу избежать значительных дополнительных финансовых потерь, однако такое решение целесообразно принимать только после оценки перспектив возможного обжалования результатов проверки.