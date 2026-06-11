'Выразили общую позицию по вопросу мира в Украине': итоги встречи послов стран ЕС в МИДе России

В четверг, 11 июня, послы европейских стран – Германии, Франции и Великобритании, прибыли в Министерство иностранных дел РФ. Там состоялась встреча, инициированная российской стороной.

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Об этом сообщает телеканал n-tv и посольство Великобритании. Дипломаты передали совместную позицию относительно мира в Украине и осудили недавнюю эскалацию со стороны России.

Что известно

Как отмечается, иностранных дипломатов принимал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По информации корреспондента телеканала Райнера Мунца, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее связал запланированную в ведомстве встречу с заявлениями о возможном урегулировании войны России против Украины.

Речь идет об инициативе, которую накануне согласовали в Лондоне лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины. Лавров, со своей стороны, охарактеризовал этот план как "неприемлемое требование капитуляции России".

В то же время, как сообщает немецкий журналист, он пообщался с посольством Германии в РФ, и там не могут объяснить, почему российская сторона решила провести эту встречу именно сейчас.

"Там видят эту встречу совсем иначе. Она связана с запросом этих трех послов еще с февраля, когда российская внешняя разведка обвинила Францию и Великобританию в помощи Украине в создании атомной бомбы или "грязной бомбы". Тогда эти три посла заявили: мы хотим услышать непосредственно от МИДа, какие у них есть доказательства. Тогда ответа не последовало. А теперь – приглашение", – пояснил Мунц.

Результаты встречи

Позже в посольстве Великой Британии сообщили, что во время встречи послы стран Европы осудили недавнюю эскалацию со стороны России и усиление информационных кампаний, сопровождающих агрессию против Украины.

В ответ на позицию российской стороны европейские дипломаты озвучили ключевые положения заявления лидеров стран Е3 от 7 июня.

Послы также поддержали призыв президента Владимира Зеленского о необходимости прямых переговоров между Украиной и Россией с участием США и европейских партнеров для достижения прекращения огня и дальнейшего дипломатического процесса.

Напомним, в начале июня ключевые европейские союзники Украины активизировали дипломатические усилия по возможным переговорам с Россией. В Европе считают, что текущая ситуация может создать новые возможности для диалога. В то же время окончательное решение остается за Киевом.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что война в Украине уже могла бы давно завершиться, если бы Соединенные Штаты "по-настоящему продвигали" договоренности, достигнутые во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В Москве также раскритиковали НАТО за поддержку будущего членства Украины в Альянсе и в очередной раз обвинили Киев в нежелании вести переговоры.

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