Пожар в севастопольском музее-панораме "Оборона Севастополя 1854–1855" открыл еще одну большую ложь России в культуре.

Видео дня

Один из украинских дронов попал в музей в Севастополе, где находилась панорама "Оборона Севастополя. 1854–1855 гг.".

Некоторые из представителей оккупационной российской власти в Крыму объявили, что "украинцы уничтожили мировой шедевр Рубо, он почти полностью сгорел".

Позже появились сообщения работников музея, что это никакой не Рубо, а советская подделка, которая почти 70 лет выдавалась за Рубо.

Что в реальности произошло?

Эту панораму открыли в Севастополе в 1905 году — к 50-летию Крымской войны. Нарисовал ее французский художник Франц Рубо (родился в Одессе в 1856 году) по заказу российских властей.

Официально она называлась "Штурм 6 июня 1855 г.".

В 1942 году здание музея было повреждено вследствие военных действий. Большая часть панорамы сгорела. Удалось спасти примерно половину картины — 86 фрагментов. Их вывезли в Москву.

После окончания Второй мировой войны в СССР начали "раскручивать" идею о "героической Крымской войне" (на самом деле Россия эту войну проиграла), и было принято решение о восстановлении музея-панорамы в Севастополе.

Несколько советских художников во главе с В. Яковлевым, советским реставратором, начали рисовать новую панораму "на основе фрагментов, которые удалось спасти".

Фактически картина-панорама была нарисована заново — "по мотивам" картины Рубо. С добавлением или отбрасыванием различных персонажей, которые были или не были у Рубо.

И в 1954 году музей-панораму в Севастополе снова открыли с подделкой панорамы Рубо и под новым названием — "Оборона Севастополя. 1854–1855".

На протяжении всего существования этой "восстановленной" панорамы людям рассказывали, что это Рубо.

И только сейчас оказалось, что это советская подделка оригинала.

А те фрагменты, которые сохранились в 1942 году, говорят, где-то лежат в российских архивах...