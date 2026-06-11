Сколько времени может занимать прохождение ВВК: детальное объяснение

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации продолжает действовать установленный порядок прохождения военно-врачебной комиссии. В стандартном режиме ВВК должна быть завершена в течение шести дней.

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В то же время в случае необходимости дополнительных обследований или медицинских исследований, срок прохождения комиссии может быть продлен до двух недель. Об этом говорится на портале "Юристы.UA".

Что говорят специалисты

К юристам обратился мужчина относительно того, сколько времени может длиться прохождение военно-врачебной комиссии. Разъясняя ситуацию, специалисты отметили, что законодательством предусмотрено два возможных срока прохождения ВВК в зависимости от обстоятельств.

Адвокат Вячеслав Кирда объяснил, какой срок считается стандартным для прохождения военно-врачебной комиссии.

"Сроки проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, не могут превышать 6 дней", – ответил он.

В то же время по словам специалиста, в определенных законом случаях срок прохождения военно-врачебной комиссии может быть продлен.

Это касается ситуаций, когда лицо направляют на дополнительные лабораторные, инструментальные или другие медицинские обследования для получения полной и объективной информации о состоянии его здоровья.

В таком случае общий срок проведения медицинских осмотров и необходимых исследований не должен превышать 14 дней.

Другой адвокат Юрий Айвазян также согласился с этим утверждением.

"Срок прохождения ВВК – 6 дней. Максимальный срок – 14 дней, но это при условии, если Вы проходите дополнительное обследование по направлению профильных врачей", – подчеркнул он.

Юрист также обратил внимание, что нарушение установленных сроков прохождения ВВК при определенных обстоятельствах может стать основанием для привлечения лица к административной ответственности. Решение в таких случаях принимается с учетом конкретных обстоятельств и причин несоблюдения определенных сроков.

Напомним, офис военного омбудсмена инициировал изменения в прохождение военнообязанными военно-врачебной комиссии. Цель предлагаемых изменений заключается в создании возможности для части ограниченно годных военнослужащих получить статус непригодных и уволиться со службы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что общие правила призыва остались неизменными: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, соответствующего действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеющего отсрочки от мобилизации.

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